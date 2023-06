SNEŽANA S UNUKOM DOŠLA NA FINALE! Đurišićka ne skida osmeh s lica! Prisetila se i afere mito: Svoj OBRAZ i DOSTOJANSTVO ne dam!

Snežana Đurišić ima jednu kandidatkinju i finalu, za nju zdušno navija, ali njenu podršku imaju i svi ostali kandidati.

Ona je na finalno veče došla sa unukom Teodorom, koja je pozirala sa bakom.

Na naše pitanje kakva je Snežana kao baka podigla je palac i rekla:

- Sjajna je, daje najbolje poklone.

Snežanu je unukin odgovor nasmejao, a onda je na novinarsko pitanje da li ona kao mentorka ima tremu rekla:

- Ja nemam tremu,ne znam šta je to. Ovo je posebno veče u odnosu na emisije koje su iza nas zato što ćemo dobiti pobednika. Svi su dobri pevači i svi su prvi. Samo je stvar glasanja ko će odneti prvu nagradu, ali što se tiče pevanja, svi su odlični. Svaka im čast

Šta ste rekli svojoj kandidatkinji?

- Kazala sam joj da je uspeh doći do finala i da je to što bi trebao da bude cilj, ostalo je stvar koju rešava publika. Svima sam poručila da nastave da budu vredni, da budu dobri ljudi.

Pokazalo se iz ranijih sezona da su veći uspeh postigli oni koji nisu pobedili, kako vi gledate na to?

- To je stvar trenutka, pesme, energije koju oni reprodukuju gledaocima i onima što glasaju. Pobeda nije garancija da će neko biti velika zvezda. Biti velika zvezda ne podrazumeva samo prvo mesto na nekom festivalu, treba dobra pesma, iskustvo i ako se to dogodi, treba sačuvati to mesto što je teže nego osvojiti ga. Ja mogu da im poželim da imaju strpljenja, da budu zdravi, voljeni, da veruju u Boga pa kako bude.

Kada sumirate utiske koja scena je izazvala najlepšu emociju kod vas?

- To su za nas deca i nekako radeći sa njima kao mentori ulazimo u njihovu privatnost i životne priče koje pogotovo nas žene koje smo majke dodiruju. Mi smo tu da im pomognemo. Ne bih mogla da se vežem za poseban slučaj jer ga nije bilo.

Da li biste voleli da izbrišete ovu sezonu zbog skandala koji ste imali sa kandidatom Dušanom Vukadinovićem?

- Nisam neko ko se povlači, sve što radim radim onako kako najbolje umem i nijednog trenutka nisam pomislila na to.

Kako sada posle toliko vremena gledate na tu situaciju?

- To je stvar borbe ljudi koji pripadaju tu gde pripadaju. Mogu samo da kažem svima ostalima da ne rade to.

Dokle je stigao sudski proces?

- Predali smo sudu i ne bih dalje o tome.

Jeste li oprostili, a niste zaboravili kao što ste jednom rekli ili se ipak nešto promenilo?

- To je stvar koja mora da se istera do kraja, u pitanju je čast, obraz, dostojanstvo, a to baš ne dam.

Šta ćete raditi posle finala?

- Da se odmorim bar tri dana, posle moram da radim.

