ŠOK USRED EMISIJE: Došla sa bidermajerom u ruci i sa velom da zaprosi Žiku Jakšića, njegov ODGOVOR oduševio sve

Žika Jakšić našao se u neočekivanoj situaciji kada mu je usred emisije jedna od učesnica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" uputila bračnu ponudu.

Naime, šarmantna takmičarka Jasminka Dujmović Jasna je napravila iznenađenje za voditelja i autora emisije i na očigled svih ga zaprosila.

Obučena u belo i sa bidermajerom u ruci, ona je Jakšiću saopštila bračnu ponudu.

- Ja sam došla Žiko, izvini, molim te. Ti si objavio konkurs, meni se niko živ nije javio. Ili me ženi ili tamburu kupi. Sve imam sve znam, samo me primi - rekla je Jasminka Žiki, na šta joj je on, na sebi svojstven način, odgovorio.

- Ja mogu te pričuvam dok ne nađemo mladoženju, da ti kažem. Al’ da se ženim, neću - kazao je voditelj kroz smeh, dok je jedan od članova žirija dobacio.

foto: Printscreen

- Koga zmija jednom ujede i guštera se plaši!

- Donela sam bidermajer da me ženiš i da ga bacim da vidim koja će biti sledeća - kazala je ona.

- Nemoj da me muvaš, nisi džabe ponela to, sigurno imaš nekog – rekao joj je Žika.

- Pa ima, neću da te lažem. Neće se taj ljutiti na tebe, a neće ni da me ženi - odgovorila mu je Jaca, a potom je odlučila da baci bidermajer u publiku, sto je oduševilo sve u studiju.

kurir.rs