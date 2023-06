"SUROGAT MAJKA ĆE MI RODITI DETE" Pevač Aleksa Jelić će odgajati bebu sam, a evo kako je na sve reagovala PORODICA

Pevač i baletski igrač Aleksa Jelić (47) namerava da uskoro uđe u proces koji će mu omogućiti da ostvari svoju najveću želju - da postane otac. To će učiniti uz pomoć surogat majke.

- Već neko vreme duboko i intenzivno razmišljam o tome i nadam se da me ništa neće sprečiti da svoju želju realizujem. Vreme izuzetno brzo prolazi. Jeste da je karijera vrlo važna, ali uveren sam da je mnogo važnije da se čovek izrazi kad je reč o emocijama. Strahujem samo što ću u celu priču dobijanja deteta uz pomoć surogat majke ući sam, iako sam svestan da nisam ni prvi ni poslednji čovek koji se nalazi u takvoj situaciji. Kad je porodici, ocu Dragom i majci Vesni, kao i bliskim prijateljima, otkrio šta namerava, bili su oduševljeni idejom - rekao je Aleksa.

foto: Dragana Udovičić

- Svi su reagovali super, mada su me dragi ljudi, prijatelji koji su već roditelji, pitali znam li da će moj život, barem ovaj dosadanji, momentalno biti gotov. Jasno mi je da moj život s dolaskom deteta više neće biti isti i radujem se svemu tome. Dete će me, uveren sam, motivisati da budem bolji. Ta promena mi je veoma bitna, trudim se da na predstojeće dane i mesece gledam pozitivno, ponekad pomislim da je to moja misija kako bih zaokružio život i dao mu smisao. Neke stvari drže me rezervisanim i teraju na razmišljanje kako to sve da organizujem sam, jer je mnogo lakše kad si u paru, kad dvoje podele i radosti i obaveze. Na sreću, imam brojnu familiju koja već sada zdušno nudi pomoć.

Biće otac u četrdesetima - Ne plašim se samo vremena u kome živimo, neizvesnost nam svima kuca na vrata, već i godina koje imam. Ali mnogi su u tu priču ušli pre mene, takođe sami, i uspeli su. Kad sam imao 40, bila mi je važna karijera, ali onda dođe vreme kad ti više nije važno da budeš mnogo uspešan i da te ljudi prepoznaju, pa tražiš neki dublji smisao. Postaneš svestan da bi bilo lepo da iza tebe jednog dana ostane neko. Pokušaću u svakom slučaju, jer bih se, da to ne uradim, kajao. Nadam se da ću uspeti - rekao je pevač.

kurir.rs/gloria

Bonus video:

01:13 ALEKSA JELIĆ O UTICAJU OCA I STRICA NA NJEGOV ŽIVOT: Oni sa 80 godina imaju rok nastupe i voze motore!