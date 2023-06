MENADŽER ACE LUKASA ZA KURIR ŽESTOKO O ZABRANI KONCERTA U HRVATSKOJ: Mnogi iz tog KAŠTELA će sigudno doći na Lukasov koncert!

Iz susedne Hrvatske ponovo stižu negodovanja zbog nastupa srpskih pevača, a ovaj put "Iz Domovinskog pokreta Kaštela" reagovali su na Fejsbuku zbog najavljenih izvođača koji bi ovog leta trebalo da nastupaju na Barbarincu - a pre svih im smeta Aca Lukas i Jelena Karleuša.

Povodom novonastale situacije oglasio se menadžer Ace Lukasa, Saša Mirković:

- S obzirom na to da smo samo pre mesec i nešto dana imali zagrebačku Arenu ne verujem da to većinska Hrvatska misli, jer onda ne bi 20.000 zagrebčana kupilo karte za Lukasov koncert. Takođe, moram da naglasim da su sve ovo potezi pojedinaca, politički instruiranih, a ja mislim da treba da gradimo kosmopolitsko društvo, i ne gledamo ko je kakve nacije vere ili boje kože jer među svima Lukas ima svoju publiku. Siguran sam da pošto nas muzika spaja da će mnogi iz tog takozvanog kaštela doći na Lukasov koncert lepo se provesti i zaboraviti bar u tom trenutku dok slušaju njegovu muziku na ono što se zove neopravdano nezadovoljstvo, koje je izazvano ljutnjom na nekoga ili na nešto što ima veze sa svakim čovekom ponaosob lično. Ja sam jedan od retkih producenata koji je organizovao veliki broj koncerata hrvatskih izvođača u Srbiji i da nikada, ali baš nikada nisam dobio zahtev nekog našeg otadžbinskog pokreta da se buni protiv nastupa Jelene Rozge i grupe Magazin, Tončija Hujića, Borisa Novkovića, Atomsko sklonište, Parni valjak, Vlade Kanambera, Četiri Asa i mnogih drugih, evo upravo sam u pregovorima sa Duškom Kulišem da mu organizujemo jedan koncert u Beogradu i siguran sam da našim političarima iz vlasti to neće smetati.

Podsetimo, kako je udruženje navelo, radi se o arheološkom lokalitetu s pomorskom i kopnenom arheološkom zonom u Kaštelanskom zalevu i omiljeno je izletište Kaštelana, Vranjičana, Solinjana i Splićana.

- I ovo leto postaje mjesto zabave. Island of Love festival na otočiću Barbarincu godinama je bio tehno-partijanerska oaza koja je bila posećena i zapamćena po dobroj zabavi. Disko ostrvo ove godine ugošćuje Jelenu Karleušu, Acu Lukasa i Harisa Džinovića. Domovinski pokret Kaštela smatra da ovaj muzički pravac ne pripada našem podneblju te kako moramo čuvati mediteransku i evropsku kulturu kojoj pripadamo - poručili su.

