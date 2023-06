PEVAČICA KOLABIRALA U GRADSKOM PREVOZU! Zbog ove stvari ostala joj je TRAUMA ZA CEO ŽIVOT: Ljudi su bukvalno ispadali iz autobusa

Pevačica Ana Stanić, gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakla svojih početaka u čuvenoj grupi "Moby Dick".

Gajić je podsetio na jednu od prethodnih emisija gde se govorilo o članovima grupe "Tap 011" koji su morali da koriste gradski prevoz za neka snimanja, s obzirom na to da su devedesete godine bile vreme skromnijih uslova. Tada je postavio pitanje da li je ista situacija bila i sa grupom "Moby Dick".

Ana Stanić je odgovorila sa osmehom:

- Što se tiče poslovanja, mi smo u stabilnom smislu prolazili. To sigurno nije bilo zahvaljujući meni, ali hoću da kažem da nije bilo situacija da se ostane bez para, sva sreća.

Zatim je pevačica podelila svoje lično iskustvo:

- Ja sam kupila svoj prvi auto sa svojih 18 godina. Kada sam položila vozačku, već sam bila članica grupe 'Moby Dick', i od tada nikada nisam ušla u gradski prevoz. Kod mene to ima malo veze sa traumama iz srednjoškolske faze. Jer sam tada iz svog novobeogradskog 62. bloka išla u 3. a tadašnju 8. beogradsku gimnaziju. Trebalo mi je nekad i po sat vremena da stignem do škole. To su bile one najveće gužve u doba inflacije gde su ljudi maltene ispadali iz autobusa i tramvaja. Sećam se da sam se jednom u povratku iz škole oko 2 popodne onesvestila od gužve, ali pošto je bila tolika gužva ja nisam pala. Od toga sam dobila ozbiljnu traumu i postavljala sam sebi važno pitanje da li ću imati svoj auto i da li ću ikada više morati da se vozim gradskim prevozom.

