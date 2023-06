PRVI INTERVJU DRAGANA NAKON FINALA ZG! Progovorio o utiscima, a onda ŠOKIRAO: Kafane su bile pune kao da Đoković igra Vimbldon

Drugoplasirani takmičar „Zvezda Granda“, profesor muzike iz Doboja Dragan Đurić koji je u velikom finalu zauzeo drugo mesto ispričao je kako je proslavio uspeh, šta mu je prvo rekla supruga, a otkrio je i da li je sam svestan rezultata koji je postigao.

Mladi pevač prizano je i da je njegov otac verovao u pobedu, ali i kako se u njegovom rodnom gradu sa nestrpljenjem i iščekivanjem pratilo finale.

-Svi smo presrećni i zadovoljni i zahvaljujem se svojim glasačima. Iskreno nisam očekivao tako visok plasman, ali eto, kafane su bile pune kao da Đoković igra finale Vimbldona - rekao je Dragan otkrivši kako se u Doboju pratio njegov nastup u velikom finalu.

Dragan je priznao i da su njegovi roditelji bili sigurni u uspeh.

foto: Printscreen/TV Pink

- Otac je bio ubeđen da ću ja pobediti sve dok nije došlo do te uživo emisije, ali eto, nije se dalo. Bolji je pobedio i ovom prilikom želim i Slavici da čestitam na zasluženoj pobedi. I Đorđe, njen mentro, borio se kao lav i zaslužio je to – rekao je Dragan a potom otkrio svoje mišljenje o pobednici.

- Mislim da smo nas dvoje jako slični. I ona je skromna, povučena, nije se nešto nametala. Izađe na scenu, pokida i ide kući. Tako sami ja prolazio kroz takmičenje, nisam se nešto puno isticao ni gurao. Narod sam prepozna kada je neko kvalitetan, nema potrebe za nekim izdvajanjem. Uostalom, rezultat sve govori.

Zvezda Granda predaje muziku u dve osnovne škole, a sada je ispričao da su mu tokom finala đaci slali poruke podrške, dok ga je neočekivano iznenadila njegova mentorka Ceca Ražnatović.

foto: Printscreen/TV Pink

-To je bila ludnica. Sve su propratili, slali su mi poruke i skrinšotove da su glasali za mene a Ceca je više puta kada sam dobijao po 6 glasova meni pevala refren njenog hita „Dragane moj“. Meni je to fascinantno, uvek bih u sebi pomislio: „O, Bože, šta sam doživeo da mi Ceca peva njen hit na uvce“. pre neko veče u finalu, sedim na onoj stolici, pored mene je bila Slavica, a Ceca iza mene i masira me. Okrenem se prema njoj i pomislim šta sam dočekao da me Ceca masira - ispričao je Dragan.

Osim podrške od strane učenika, menotrke, fanova i njegovog grada na prvom mestu je Draganu podrška njegove supruge.

-Velika mi je podrška sve vreme. Ona je ponosna na mene. Rekal mi je da izgleda da nisam ni svestan kakav sam rezultat ostvario. I stvarno izgleda da zaista nisam svestan toga. Još uvek mi nije neka euforija velika, verovatno će to tek da dođe, inače sam presrećan - rekao je Dragan a potom objasnio kako je protekla noć kada je osvojio drugo mesto:

-Trebalo je da odemo u neku kafanu gde su pojedini takmičari otišli. Međutim kada sam video da je taj lokal baš daleko od hotela, a ne ide da odem tamo a da ne popijem ništa, onda zbog policije i vožnje nisam otišao u kafanu, a i bilo je već pred kraj radnog vremena. Umesto toga supruga i ja otišli do obližnjeg kioska, kupili sebi picu, kupili sebi pivo, seli ispred hotela. Pojeli i popili malo, proslavili, ali slavlje tek sledi kada se vratim u rodni grad - otkrio je Dragan.

Kurir.rs/Grand