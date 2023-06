ŠOK INTERVJU MILICE PAVLOVIĆ! Strepela sam od Kurira, zbog vas sam šetala s dečkom MASKIRANA i s kapuljačom PREKO GLAVE!

Milica Pavlović nedavno je izdala svoj peti studijski album "Lav", koji za samo nekoliko dana već ima milionske preglede na Jutjubu, a mnoge pesme su već na prvo slušanje postali hitovi.

S Kurirom, koji ove godine slavi dve decenije postojanja, uvek je imala savršenu saradnju, na obostrano zadovoljstvo.

U velikom intervjuu za naš rođendanski broj Milica je govorila o tome kako je naša saradnja evoluirala od početka njene karijere pa do danas, ali nam je i otkrila i neke zanimljivosti iz svog privatnog života, o kom nerado govori.

- Moja saradnja s Kurirom je besprekorna! Generalno, ponosna sam na našu kompletnu saradnju! Već deset godina sarađujemo bez ijednog jedinog problema i mislim da je to za ozbiljnu pohvalu. Zajedno smo uradili brojne editorijale, priče, intervjue... Ne mogu da se odlučim samo za jedan intervju posebno. Ne bi bilo fer, jer zaista smo bili vredni, posvećeni i to što nikada nismo imali problem govori da ste neverovatno dobri u svom poslu.

Jesi li nekada za nešto pomislila: "Samo ovo da ne saznaju novinari Kurira"?

- Koliko puta sam samo pomislila: "Samo da ova informacija ne dođe do novinara Kurira" (smeh). Doduše, uvek je reč o informacijama koje krijem od javnosti, i to samo iz razloga zato što želim da ih saznaju od mene i u pravom momentu. Mada, sećam se da sam u toku prethodne ljubavne veze toliko strepela od vas da sam s dečkom šetala Kalemegdanom potpuno maskirana i s kapuljačom preko glave.

Upravo si izdala novi album "Lav". U februaru si imala veliki koncert u Nišu, radiš svakog vikenda, bila si i na američkoj turneji... Kako sve postižeš i odakle crpiš energiju?

- Iskreno, najveću snagu mi daju moji fanovi. Njihova ljubav i poverenje su za mene zapovest i glavni motiv zašto imam toliko energije da izdržim sve što je neophodno i potrebno. Ne kažem da mi nekada nije teško. Imam i ja dane kada sam umorna, ali najvažnije mi je da moja publika bude zadovoljna. Priznajem da u neku ruku trpi i moj privatni život, ali za mene je karijera na prvom mestu. Ona me voli, grli i ljubi.

Sve je iznenadila informacija da si promenila naziv albuma iz "Kučketine" u "Lav". Nove pesme su nekako setnije i tužnije u odnosu na one s prethodnog. Zašto?

- Najiskrenije, poslednje dve godine su za mene emotivno na milion polja bile jake. Prvo za jednu ženu koja je sama i koja se uvek sama borila. Imam utisak da me je toliko vetrova ošinulo, toliko vetrova, sunca. Svega. I u nekim partnerskim i ljudskim odnosima mnogo ljudi me je razočaralo. Na kraju je sve to otišlo u te pesme na albumu. Ovaj album treba da slušaju jaki ljudi.

Veliki solistički koncert u Beogradskoj areni očekuje te 23. decembra. Kako se pripremaš za taj spektakl u najavi?

- Već imamo set listu. To nam je bilo najbitnije. Da napravim odabir kako krećemo, šta je razrada i zaključak po muzičkim stilovima kroz celu moju karijeru. Onda će mi lakše dolaziti slike toga kako taj koncert treba da izgleda. Dobro mi je došlo iskustvo iz niškog Čaira. Ono što mi je bilo najbitnije posle tog koncerta jeste da mi nije bilo uopšte dosadno, proletelo mi je vreme. E, to znači dobar koncert. Da se zaista potrudiš da držiš pažnju i da napraviš dobru priču za dva sata. Nije poenta ni samo ga odraditi i staviti pesmu za pesmom. Ne, ne... Mora da ima početak, razradu i kraj.

Šuška se da će ti specijalna gošća na koncertu biti tvoja drugarica Jelena Karleuša.

- Svoje goste već imam rezervisane, ali ih neću otkriti do samog kraja. Verujte u moj odabir.

Nedelju dana posle tebe na istom mestu pevaće i Dragana Mirković. Da li ti ta informacija stvara pritisak?

- Rekla sam svom timu da ako sve prođe onako kako treba na mom koncertu u Areni i ako ja budem bila slobodna, a potrudiću se da budem, eto nas i na Draganinom koncertu. Ja nju mnogo volim i njene pesme i stalno ih slušam. Raduje me što je Dragana u Areni. Svako ima svoju publiku, tako da će i oni koji budu bili i kod nje i kod mene, dobiti dobar sadržaj i dobru pesmu. I svi će otići kućama zadovoljni.

Zbog čega toliko kriješ svoj ljubavni život od javnosti?

- Nije da ja krijem svoj ljubavni život, već se uglavnom ništa posebno važno i zanimljivo ne dešava. A kada se desi, stidljiva sam i neprijatno mi je da o tome pričam javno. A dobila sam i savete da je najbolje da ćutim kada sam zaljubljena, jer pritisak javnosti može mnogo da utiče na vezu i uništi ljubav.

Odrasla si sa bakom i dekom. Koliko si bliska s tatom i da li se s njim savetuješ oko nekih poslovnih poteza?

- Moj otac važi za veoma vrednog i posvećenog čoveka. Kada se nečega prihvati, ne staje dok sve ne izgura do kraja i onako kako je zamislio. Mislim da sam radoholik na njega. Poslovne savete ne tražim od njega, dovoljna mi je podrška. Negde sam naučila da se u životu sama izborim sa svakom situacijom i problemom i osećam se sigurno samo kad sve zavisi od mene.

Koliko sad često ideš u Gornji Bunibrod kada više nema bake i deke?

- Nedavno sam bila na nekoliko dana. Ugasila sam telefon, što nikada za ovih desetak godina karijere nisam uradila, i prepustila se sebi, uspomenama i svemu što me je oblikovalo. Gornji Bunibrod je mesto odakle potiču moji koreni i uvek ću mu se vraćati, jer tamo osećam spokoj i mir.

Šta bi poželela čitaocima i gledaocima Kurira?

- Svim čitaocima i gledaocima Kurira želim srećan 20. rođendan. Da trajate još mnogo godina i da ste uvek pozicionirani na samom vrhu. Da budete nasmejani i da uvek imate dobar sadržaj i da uvek imam prelepe naslovne strane kod vas u novinama (smeh).

