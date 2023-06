RASKRINKALA IH BIVŠA CIMERKA: Zvezdan i Ana su se sve dogovorili, TAJNO razgovaraju! ISPLIVALI DETALJI PAKLENOG PLANA

Bivša zadrugarka Valentina Stanković otkrila je nove detalje o odnosu Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića, koje je saznala nakon diskvalifikacije.

Na samom početku, Valentina je otkrila da se Ana i Zvezdan tajno čuju i razgovaraju, te da shvataju kako njihova popularnost neće potrajati i da je sada vreme da uzmu novac:

- Sve je bila priča za narod. Svi znaju da je u pitanju dogovor, da su iskoristili situaciju za rijaliti, kako bi se obogatili. Poznato je da oni nisu živeli u jednom stanu, već na dva kraja grada. Ne verujem da će doći do pomirenja, ali mišljenja sam da se čuju. Shvatili su da mogu da uzmu još para, snimajući lajvove na Instagramu i TikToku, videli ste Zvezdana kako se hvali novčanicama od 100, 200 evra, malo li je? - rekla je Valentina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam se čula sa Zvezdanom, ali sam načula da me je spominjao u svojim lajvovima. Poručila bih mu da nema potrebe to da radi, ne interesuje me, jer sam sve čula i videla kad sam izašla. Bila sam uz njega, pričalo se i da sam zaljubljena, a sve sam sama hendlala kako sam znala i umela, nije me zaštitio ni u jednom momentu - nastavila je ona.

Zatim se osvrnula na raskid Anđele Đuričić i Zvezdana, pa otkrila da nikada nije ni verovala u njihovu ljubav.

foto: Printscreen YT

- Ne znam ko je i verovao u njihovu ljubav. Hajde, unutra okej, ali kada sam videla da su raskinuli zbog Maje, shvatila sam da je Zvezdan takav, da ga neće promeniti nijedna. Bila je farsa u kojoj su ljudi uživali dok su gledali, ali će se brzo zaboraviti na njih, kao da nisu ni postojali - zaključila je Valentina.

kurir.rs/republika

Bonus video:

00:06 Ovde se krio Zvezdan Slavnić posle pljačke teške 1,3 miliona