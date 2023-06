"RAZUMEM ZAŠTO SE POVUKAO SA SCENE!" Kaća Živković progovorila o Stankoviću, pa šokirala: Bio je SANKCIONISAN na estradi!

Iako je dugo na javnoj sceni, pevačica Katarina Živković, ističe da je često zgrčena, kako pred kamerama, tako i na sastancima.

Uvek sam zgrčena, jer onda momak izvadi kameru i kaže pričaj, on mi postavlja pitanja, ja odgovaram, tako da sam zgrčena. Nije onlajn jer je ispred mene, zgrčena sam ispred reflektora- kaže kroz osmeh pevačica i dodaje da i dalje postoji trema.

foto: Kurir televizija

-Kada nastupam i kada je tu neko od mojih prijatelja ili kada je tu moja porodica i onda kao da vučem neke traume od malena, oni sada imaju prevelika očekivanja, šta ako sada ne budem dobra ili pogreši. To mi je isto sasvim okej, traje deset do petnaest minuta, dok se oni ne napiju i posle to ni ne vide. Sve je to simpatična trema, jeste da dvadeset godina radim ovaj posao, uvek postoji pozitivna trema, logično je da imaš odgovornosti prema svima, jer moraš da paziš šta izgovaraš i kako sebe predstavljaš.

Pevačica ističe da joj je mnogo sve otežano na privatnom i poslovnom putu, jer je perfekcionista.

-Radim na novim pesmama, sve to sporije ide, malo me frustrira. Nije sve do mene, već i do saradnika, a milion i jedna stvar ima, dok sam ja perfekcionista i hoću da sve bude savršeno. Iskreno, to je možda i dobro, jer u poslednje vreme dosta dobrih pevača je izbacilo albume koji kidaju, tako da trebala bih možda i da sačekam da sve to prođe i da se pozabavim svojom karijerom- rekla je Katarina, te se dotakla i mnogih albuma koji su izašli u prethodnom periodu.

-Najviše mi se sviđa Tea Tairović, ali i Aleksandra Prijović, iako nisam stigla da preslušam sve pesme jer su danas izašle na jutjubu. Što se tiče koncerata, uglavnom radim, pošto je vikend, ali otišla bih na koncert Ace Lukasa, i Aleksandre Prijović, ali i svih njih.

foto: Petar Aleksić

Svoju karijeru, Katarina je započela u jednom muzičkom takmičenju, na šta je jako ponosna.

“Zvezde Granda“ su mi donele popularnost i prepoznatljivost, jer pre tog takmičenja nas niko nije poznavao. Normalno, karijeru, uvek su svi tamo bili uz nas, i davali nam vetar u leđa. Tamo sam dobila prvu pesmu “Kad te ne volim“, koja je i dan danas veliki hit, tek sada je postala jako slušana i vratila se na velika. Da mogu da vratim vreme, opet bih se prijavila-kaže Kaća i ističe ko su po njenom mišljenju najuspešniji takmičari.

-Definitivno su to, Aleksandra Prijović, Andreana Čekić, Aleksandra Mladenović, Milica Todorović, nezahvalno je jer ću nekoga da zaboravim.

foto: Pritnscreen

Pevačica ističe da jedna osoba iz njene sezone takmičenja, izuzetno nedostaje estradi.

-Sa Cobetom komuniciram preko instagrama, mislim da se preselio. Iz svoje sezone sam najbliža u poslednje vreme sa Radmilom. Nisam se čula sa Milanom i mnogo mi je žao, on jako nedostaje estradi- rekla je Kaća i dotakla se povlačenja Milana Stankovića sa javne scene.

foto: Damir Dervišagić

- Jednostavno uvek je govorio šta misli, a šta drugi ljudi ne žele da čuju, tako da odmah nije dobro došao. Razumem ga zašto se povukao i zašto mu je svega bilo preko glave, ali to je veliki gubitak za estradu. Njegovi stavovi su ispravni, ali to ne treba izgovarati jasno i glasno, zato je on sankcionisan ili nije želeo da ćuti i samo je izašao iz cele te priče.

