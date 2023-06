NATAŠA ŠAVIJA I ANA ĆURČIĆ UDRUŽILE SNAGE! Zajedno se uključile na mreže, pa progovorile o DATUMU OPERACIJE I SELIDBI

Drugoplasirana učesnica "Zadruge 6" Ana Ćurčić i takmičarka nekadašnjeg rijalitija "Parovi" Nataša Šavija uključile su se zajedno u "lajv" na Instagramu.

Nataša Šavija je pričala o operaciji koja je čeka, nakon što je Stefan Karić početkom prošlog meseca navodno nasrnuo na nju.

- Prvog jula idem na operaciju, to me čeka. Zanima me jako kako će sve ovo proći sa suđenjem, očekujem da pravda bude zadovoljena - rekla je Šavija na pomenutoj društvenoj mreži, dok joj je Ćurčićeva pružila podršku.

foto: Printscreen

Anine pratioce je zanimalo da li sad živi u novom stanu, te da li čita šta poznati pričaju o njoj, dok je ona spomenula i nekadašnjeg emotivnog partnera.

- Ne, nisam se još preselila, da znate. Ne čitam ko me napada, zaista me to više ne interesuje. Živim svoj život. Uskoro će biti lajv sa Acom Bulićem, u subotu, tad ćemo svi da nastavimo da se družimo ovako - rekla je Ana večeras.

foto: Pritnscreen/Instagram

Ana i Nataša su, inače, i pre nekoliko dana pružile podršku jedna drugoj. Naime, Ana je objavila video snimak Nataše Šavije na kojem starleta pokazuje svoje povrede lice, te napisala "stop nasilju nad ženama". Šavija je odgovorila Ani javno, pa joj pružila podršku u njenoj borbi, koju pravno vodi protiv Slavnića.

- Hvala Anči. Želim nam obema, kao i svim ženama koje su pretrpele isto da naši dželati dobiju zasluženu kaznu - navela je Nataša u objavi.

Kurir.r/Blic

