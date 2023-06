BRUKA I SRAMOTA ĆERKE HARISA DŽINOVIĆA! Đina i društvo u kafiću napravili ceh od 60.000 rsd pa pobegli! Konobar otkrio SVE DETALJE

Đina Džinović, ćerka Harisa Džinovića, zajedno sa svojim društvom napravila je ceh od 60.000 dinara u jednom kafiću u centru Beograda, nakon čega su pobegli i nisu platili račun!

Ovo je za Kurir ispričao jedan od konobara koji je tada bio u smeni. Prema njegovim rečima, Đina i njeni prijatelji su se ponašali pristojno, nisu bili bahati i ništa nije slutilo na to da će pobeći pre plaćanja ceha.

- Taj radni dan je bio kao i svaki drugi. Dosta ljudi je bilo u lokalu, a ekipa u kojoj je bila Đina Džinović najduže se zadržala. Nju smo odmah prepoznali. Sve su to bili mladi ljudi, pili su u umerenim količinama i ništa nije slutilo na to da će se na kraju desiti to što se desilo. Ona je bila tu možda nešto više od sat vremena, a onda je otišla. Veče se nastavilo najnormalnije. Primetio sam da je iz te ekipe otišlo par ljudi, međutim, ostalo ih je još nekoliko, pa mi nije padalo na pamet da su zapravo jedan po jedan odlazili da ne bi platili račun. Bila je gužva i u momentu dok sam radio neke druge stolove s većim računima, oni su pobegli - navodi ovaj momak za Kurir.

On kaže da je odmah znao da će biti problem zbog toga što ceh nije plaćen i da će on nadrljati:

- Sigurno mi niko neće stornirati račun i reći "ma nema veze", znao sam da će biti problema. Tako je i bilo. Rečeno mi je da račun moramo mi radnici da platimo, što ja nisam odmah prihvatio. Međutim, na nagovor kolega smirio sam se i oprostio se od dnevnice i bakšiša koji sam zaradio tog dana.

Ali ovde nije kraj drame oko Đine Džinović. Kada se posle nekoliko dana opet pojavila u istom lokalu, dogodio se novi skandal.

- Dva dana posle Đina se bez problema vratila u lokal s nekom drugom ekipom, a ja sam bio u smeni. Besan i revoltiran, čim sam je video na ulazu, prišao sam joj i rekao da je njoj zabranjen ulaz. Kasnije me je nazvao gazda i ja od tog momenta više ne radim u tom objektu - završio je naš sagovornik.

Mi smo odlučili da posetimo taj lokal, čiji naziv nećemo pomenuti, kako bismo čuli drugu stranu priče. Zaposlenima smo rekli koji je razlog našeg dolaska, a oni su nam dali broj telefona vlasnika i uputili nas da s njim popričamo. Pozvali smo ga i on je odmah potvrdio da je tačna priča o skandalu s ćerkom Harisa Džinovića.

- Aha, znam o čemu se radi. Bila je, jeste. Desilo se, ali to je sve rešeno. Imali smo problem s konobarom, ali se to rešilo. Rešeno je sve - rekao je on.

Đina Džinović nije odgovorila na pozive na broj poznat redakciji.

