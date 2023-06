NIKOS VERTIS NA TAŠMAJDANU: Grk spreman za večerašnji spektakl!

Najveća grčka muzička zvezda, Nikos Vertis, održaće večeras spektakularan koncert na beogradskom Stadionu Tašmajdan, u organizaciji Skymusic-a.

Popularni pevač, čije pesme na popularnom YouTube-u beleže više od 500 miliona pregleda, večeras će, zajedno sa više od 30 muzičara na bini, Beograđanima prirediti pravu muzičku senzaciju i putovanje kroz njegovu 20 godina dugu karijeru.

foto: Skymusic

„Daću svojih 100 odsto, da bi ljudi bili zadovoljni“ – rekao je Vertis novinarima koji su ga dočekali na beogradskom aerodromu.

On je najavio i Sašu Kovačevića kao specijalnog gosta, koji je prepevao jedan od najvećih Vertisovih hitova – numeru „"Thelo Na Me Nioseis".

Kako je bilo na aerodromu Nikola Tesla pogledajte u videu:

Ovo će biti prvi put da će domaća publika na istoj bini čuti originalnu verziju pomenute numere, ali i njenu obradu, popularnu „Živim da te volim“ koja je obeležila Kovačevićevu karijeru.

„Saša Kovačević je veoma ozbiljan muzičar, i on tretira pesmu "Thelo Na Me Nioseis" savršeno“ – rekao je Nikos, kada je upitan da li mu smeta činjenica da su mnogi izvođači prepevali njegove pesme. On je za domaće medije otkrio da Sašu još uvek nije upoznao, te da se raduje susretu sa srpskom pop zvezdom.

Kako su ranije pisali domaći mediji, Vertis ima izuzetno visoke kriterijume kada je u pitanju scenski nastup, pa će, osim vrsnih muzičara i neponovljivih hitova, njegov prvi koncert u Srbiji obeležiti i savršen zvuk i najsavremenija produkcija i do sada neviđeni audio-vizualeni elementi, za šta je zadužen Skymusic.

Vertis je u Beograd stigao u utorak veče, a kako je najavio, u srpskoj prestonici zadržaće se pet dana. Osim večerašnjeg spektakularnog performansa, vreme provedeno u Beogradu iskoristiće da obiđe grad i uživa u turističkoj ponudi, ali i gastronomskim specijalitetima.

