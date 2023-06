JASMINA UŽIVA U LUKSUZU OD UKRADENOG NOVCA? Evo gde živi Darkova bivša, sve finansira dečko, a papiri za razvod još NISU predati!

U istom naselju u kojem je do pre par meseci živela sa folkerom i ćerkicom, šminkerka je iznajmila stan čije troškove pokriva aktuelni partner, koji je optužen za krađu 1,25 miliona evra, saznaju domaći mediji.

Da se ne odriče života na visokoj nozi te da voli da uživa u lebu bez motike, dokazala je supruga Darka Filipovića, Jasmina, koja troši novac svog ljubavnika uprkos činjenici da je do njega došao nečasnim putem.

Kako pišu mediji, Robert S. sa kojim je Jasmina u vezi oko pola godine, optužen je za saučesništvo u pljački 1,25 miliona evra u nemačkoj transportnoj kompaniji „Prosegur“. Nova saznanja ukazuju na to kako nabildovani Novosađanin za kojim traga nemačka policija ukradeni novac troši na još uvek zakonitu suprugu Darka Filipovića, kojoj plaća stan, hranu...

- Od kada je Jasmina s ćerkicom Nastijom napustila dom u kojem je donedavno živela s Darkom, brigu o njima preuzeo je Robert S. On im je pre četiri meseca pronašao stan i iznajmio ga na godinu dana. Platio je u kešu ceo iznos unapred, kako se njegova ljubavnica ne bi brinula - ispričao je dobro obavešteni izvor i dodao:

- Osim kirije, on plaća i račune, internet, telefon, ali im svakodnevno puni i frižider. Jasmini kupuje skupocene krpice i torbe, a vodi je i u restorane i noćni provod gde ostavlja velike napojnice konobarima. Ona u svemu tome uživa jer ju je na hedonistički način života navikao još uvek zakoniti suprug koji se sve vreme trajanja njihove veze i braka trudio da joj ništa ne zafali. Darko joj je skidao zvezde s neba, kupovao skupocene automobile, vodio na luksuzna i daleka putovanja i ispunjavao sve njene hirove, a bilo ih je - ispričao je izvor.

Stan koji je Robert S. s ukradenim parama iznajmio Jasmini, luksuzan je i trosoban i nalazi se u poznatom beogradskom naselju u kojem žive mnoge poznate ličnosti.

- Nekretnina od blizu sto kvadrata u sklopu je novoizgrađene zgrade u čijem se prizemlju nalazi i prodavnica poznatog brenda. Ima privatni parking, interfon, kamere, a i portira. Na taj način Robert je želeo da svojoj ljubavnici obezbedi mir ali i bezbednost - završio je izvor.

Mediji su došli do saznanja ko je markantni i zgodni mladić iz Kaća koji je zaludeo zauzetu ženu, a koja je zbog njega ostavila sve.

U pitanju je Robert S. za kojim traga nemačka policija zbog krađe u transportnoj kompaniji „Prosegur“ iz Štutgarta u kojoj je radila njegova tadašnja devojka Mirnesa S. iz Bosne, a koju je navodno Robert nagovorio da ukrade novac i iznese ga u kutijama. Nakon toga, kako stoji u istrazi, a o čemu je pisao nemački „Bild“, njih dvoje su kolima pobegli u Beč, a onda je Robert Mirnesu poslao s 20.000 evra u Crnu Goru, a on je nastavio dalje sam, s ostatkom novca. Mirnesa je u januaru ove godine uhapšena i sada u zatvoru čeka suđenje za to krivično delo, a policija traga za dečkom Jasmine Filipović, koji se krije u Beogradu.

Darko Filipović nije želeo da govpri o ovoj temi, te je samo kratko izjavio:

- Ne zanima me, neću komentarisati ništa vezano za nju i njen život - rekao je pevač.

Papiri za razvod nisu predati Kako smo saznali, iako se Jasmina uveliko pojavljuje u javnosti s svojim novim izabranikom, a zvanično je još uvek u braku s poznatim folk pevačem.

- Papiri za razvod nisu predati ni sa jedne strane. Darko čeka da to uradi Jasmina, a ona verovatno da to učini on. Dotle, ćerka Nastija (12) nalazi se kod majke, ali je otac redovno viđa i svakodnevno se čuje s njom - rekao je izvor.

