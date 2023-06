NI RAZVOD NI GODINE JOJ NE MOGU NIŠTA! Danijela Dimitrovska zapalila mreže u minijaturnom bikiniju, pokazala svaku liniju na telu!

Danijela Dimitrovska kako mnogi zapažaju nikada bolje nije izgledala. Oduvek je važila za jednu od najlepših domaćih modela, a godine ni porođaj nisu uspeli to da naruše.

Od nedavno uživa u novoj ljubavi u kojoj je nala mir posle razvoda od voditelja Ognjena Amidžića, a mladi Jevrem Kosnić je definitivno čini nasmejanom i srećnom što govore njene fotografije i video snimci.

Neretko na Instagramu pratioci mogu da vide njen lik i delo, a sada i njeno izvajano telo od koga zastaje dah.

Naime, Dimitrovska pozirala je u minijaturnom bikiniju i to na letnjem vetru, koji je pokazao svaku njenu liniju na telu dok je pokušavala da se ogrne maramom za plažu.

Podsetimo, na Kurir televiziji, Danijela je prvi put javno govorila o razvodu i teškom periodu sa kojim se dugo borila.

- Razvod je jedna od najbolnijih stvari koja može ljudima da se desi. U najužem krugu svojih prijatelj, kada se šalim, kažem da je to smrt bez umiranja. To baš boli, kada umrete to je kraj, a ovo boli. Sve dok ne prođe to boli, a nikada ne znate kada će da prestane, nema potpisanog papira za to. To je sve pravo na izbor i hvala Bogu jer imamo pravo da biramo za koga ćemo se venčati, rastati, itd - izjavila je svojevremeno.

