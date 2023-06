KO JE DAMIR HANDANOVIĆ KOJI ŽENI MINISTARKU? Prve zajedničke fotografije Đedovićke s novim izabranikom! Evo gde su bili (FOTO)

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović i kompozitor i direktor CEBEF-a, Damir Handanović već neko vreme su u emotivnoj vezi, a kako se navodi, ovog leta planiraju i venčanje.

Ministarka i kompozitor i direktor CEBEF-a, uslikanii su zajedno prvi put na Festu gde su se pojavili kao par.

foto: ATA images/Dušan Milenković

Kako prenosi "Hello", par se upoznao na sportskoj manifestaciji Serbian open. Susret se desio mnogo pre nego što je Dubravka stupila na funkciju ministarstva rudarstva i energetike, a njihova veza nema veze sa političkim krugovima, iako se oboje bave politikom.

Damir je poznat u javnosti kao neko ko je zaslužan za veliki broj hitova i sa saradnjom sa najvećim izvođačima sa prostora bivše SFRJ. On je kompozitor, aranžer i producent, a iza sebe ima preko 460 autorskih dela.

Handanović godinama sarađuje sa velikim zvezdama kao što su Svetlana Ceca Ražnatović, Haris Džinović, Lepa Brena, Saša Matić i mnogi drugi. Takođe, Damir se direktor CEBEF-a, ustanove kulture Grada Beograda koja organizuje manifestacije od značaja za grad.

Iako ima 35 godina, iza sebe ima i te kako bogatu karijeru, a to je zato što je već sa 15 godina počeo da se bavi muzikom. Već sa 15 godina počeo je da radi u radiju, a potiče i iz muzičke porodice.

foto: Kurir televizija

- Jeste. Moj otac je kompozitor i on je radio hitove Šabanu Šauliću, Veri Matović, Šekiju Turkoviću... To je neka starija garda izvođača. Ja sam sa njim išao po muzičkim studijima. "Krao" sam znanje, ne samo od oca, nego i od ostalih ljudi koji su učestvovali na tim projektima. Ja sam sa 15 godina već krenuo da snimam reklame, kako za tv, tako i za radio. Bio sam radijski voditelj. I snimio sam preko 2.000 reklama. Moj glas i dalje može da se čuje na nekim radio stanicama i danas to radim, ukoliko me neko pozove. Volim da pomognem - pričao je on za Telegraf.

