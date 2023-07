RADA I RADE VASIĆ PROGOVORILI O PROMENI POLA GIBE I MIKE: Odmah sam ih skinula da vidim kako "TO" izgleda i doživela sam ŠOK!

Rade i Rada Vasić progovorili su o promeni pola njihove dece i detaljima o nekada Gibi i Miki, sada Ivani i Ani. Otkrili su im blizanci priznali da se ne osećaju baš najbolje u svom telu pre tačno 13 godina.

- Mi smo savremeni ljudi, to kod svakog roditelja ne može. Ili će dete da se obesi, ili da ubije. Moraš da imaš malo mozga da razmisliš. Kada su mi rekla moja deca šta su i to, zvao sam ih i poljubio i rekao: "Ćerko, to je lično vaše pravo, šta vi želite da budete to ćete i da budete. Sve što treba za finasije i to, tu su tata i mama" - otkrio je Rade.

- Ti si bio blaži, ja sam bila oštrija, priznajem. To sam preživela teže nego što je on, on je mene smirivao, a ja mislim da sam mogla tad i infarkt da dobijem, ali srce mi je izdržalo i nisam ga dobila. Teže sam to podnela, ali kad sam videla i kad smo seli da popričamo, zvala sam tada moju decu i seli smo za sto i rekla sam: "Vaše ponašanje je meni sumnjivo. Kažite šta vas muči u životu". Oni, kako su mi to rekli, verujem da i sad, sećam se kako mi se to okrenulo u glavi - da sam htela da se onesvestim - ističe Rada.

- Znači oni su se krili do svoje 18 godine, od tada kreću još veći problemi, ne sa nama, već sami sa sobom. Znači, oni su morali silikone, operaciju, terapiju... Pa koja majka ne bi volela, volela bih i ja da imam dve snajke, unučiće, ali ja imam i sad zeta i srećna sam, srećna sam života mi - priznala je Rada.

- Zvali smo, zvala sam u početku Miko, Gibo. Bilo nam je teško i svi smo ih tako zvali - kaže Rada, a nadovezuje se Rade: "Sad ih već "ćero" zovemo."

- To im je bio nadimak, ne zovu se oni Mika i Giba. Kad smo prihvatili mi, ja kao majka i otac, a šta će da prihvataju sestre?! Obe su udate, srećne, voze i imaju posao. Otvaraju frizerske radnje, one da budu gazdarice - kaže Rada misleći na Anu i Ivanu.- Hvala Bogu da su one meni žive i zdrave, imam zetove. Zetovi su kod mene u kući bili jedno godinu dana, drugi dvec dok ih nisam upoznala - kaže Rada.

- Nemci su. Verujete mi, časnu reč dajem svoju da me bolje gledaju zetovi, nego sin što me gleda - dodaje Rade.

Otkrili su i kako je izgledao momenat nakon što su ih videli posle operacije, a kako kaže, sve je odmah morala i ona da vidi, zbog čega je ostala u šoku.

- Bila sam sa decom, četiri nedelje u hotelu dok su oni bili na operaciji. Čim su je doveli u apartman, ja kažem: "Sine, ajde odmori se, sa kateterom izašla, legni i ajde sine sad, daj da vidim". Ona se nasmejala i rekla da je presrećna. Tada nisu imale gaćice, povučem ono i pogledam i ostanem u šoku. Ja sam ih rodila, sve sam prva videla. Pogledam to i kažem, da idem da ljubim onom doktoru i ruke i noge. Bože? Da li je moguće da doktor ovo napravi, ja sam se čudila, znam muško je bilo, sad žensko i počela sam da se smejem - otkrila je Rada.

- Bio sam presrećan, ceo dan smo pili, zvali smo komšije da častimo. Da jedu i piju, pa komšije su bile presrećne - tvrdi Anin i Ivanin otac.

Rada i Rade su podelili i detalje oko upoznavanja zetova, koji su morali da prođu prvo njihovu kontrolu.

- Smešno mi je bilo, ovde u kući smo ih upoznali. Prvi put kada sam ih pogledala, pomislila sam: "Joj Bože, šta mi dade ovo". Ne znam kako se Rade osetio, ali ja sam se osetila loše, malo sam za*eban tip. Imam malo drugačije kefalo, da vidim da li pije, koje cigare puši, da li se drogira. Sedi ti kod mene ovde mesec dana da ja vidim kakav si ti. On je iamo svoje pare, kreditirao. Zeta imam za desetku, kad sam videla da je dobar onda sam rekla da može da se zabavlja - otkrili su Vasići.

