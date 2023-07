IZBACIO JE IZ KOLA I OSTAVIO NA PUMPI Detalji burnog odnosa Ane Nikolić i Mirkovića, završili saradnju posle 24 sata DRAMA NA PUTU

Pevačica Ana Nikolić našla se u centru skandala kada ju je pevač i bivši zadrugar Dario Šogorić optužio da ga je seksualno uznemiravala, a potom je naprasno prekinuta njena saradnja sa menadžerom i producentom Sašom Mirkovićem.

Ana je prvo na Instagramu navela da je Mirković nečovek i da ona nije njegova marioneta, kao što je Aca Lukas, da bi joj odmah potom Saša Mirković odgovorio, tvrdeći da je "nečovek" samo zato što je želeo da je izleči od alkoholizma i zavisnosti.

foto: Ata Images

Da sve bude dramatičnije, pojavio se i smimak na kojem se vide ožiljci na licu i u kojem govori kako ima samo 100 dinara na računu.

Ana Nikolić je dugo godina sarađivala sa rođenim bratom, a onda je usledila njihov raskid saradnje, da bi potom Nikolićeva krenula je saradnja sa Mirkovićem.

foto: Instagram

Da ta saradnja nije od početka bila laka ni jednostavna i da su imali veoma turbulentnu poslovnu vezu otkrili su i nedavno kad su gostovali kod Ognjena Amidžića.

- Naša prva saradnja trajala je samo 24 sata, završila se pre nego je i počela, rekla je Ana tad, a na to se nadovezao i Mirković.

- Došlo je do konflikta nakon njenog nastupa u Skoplju. Vozač je vraćao za Beograd i ja sam ga pozvao i rako mu da svrati do Ćićevca da preuzme nešto na šta je ona poludela. Ana mu je rekla "Vozi ti mene prvo do Beograda pa se onda vrati do Ćićevca - reko je Saša.

- Bilo je tako... Pošto on nije želeo da me odveze do Beograda, ostavio me na pumpi, i tako se završila ta naša saradnja - dodala je i Ana na kraju.

kurir.rs

