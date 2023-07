'ŽIVOT IDE DALJE, ALI FALI DEO MENE' Goca Lazarević otvorila dušu o gubitku partnera: Godine su mi iste i ne idu...

Foto: PRINTSCREEN MAGAZIN IN

U novom izdanju emisije "Premijera Vikend Specijal" voditeljke Goca Lazarević je otvorila dušu i otkrila na šta najviše troši novac, ali i progovorila o svoje dve velike ljubavi.

- Kad već pričamo o poklonima i novcu, rekli ste: "Da nisam trošila na garderobu, imala bih vilu na Dedinu", koja je najskuplja stvar? - upitala je voditeljka.

* Kad sam bila mlađa, kupovala sam, a sad to ništa ne nosim. Iznosila sam bunde i firmirano, a sad me to ne zanima. Ja volim novo, u pidžami bih išla na televiziju. Evo i ovu haljinu prvi put, samo sam je jednom na plažu, a onda idemo dalje. Muškarce ne menjam, nemam ih, pesme sam sad snimila, a frizuru uvek imam ostu. Godine su mi iste i ne idu. Ja sama živim u kući, a nemam gde da držim garderobu. Ja nemam šta da obučem, a kod kuće sa etiketom, nisam ni obukla - pričala je Goca.

- Moramo da se nadovežemo na ovo da ne menjate muškarce. Imali ste dve velike ljubavi, sa jednim ste se rastali, a drugi je prerano otišao - dodala je voditeljka.

- Jeste. Bila sam voljena žena i ne mogu da pristanem na malo. To se dogodi par puta u životu. Ne padam na novac. Sve može da se kupi, ali ljubav ne može. Svi kažu da je to bila nagrada, a moj problem je što se ja nisam pomirila sa ti. Život ide dalje, živim ga dalje, ali kao da mi fali deo mene. Ja toliko volim, imam dva lica i jedno je jak veselo, delim ga sa publikom. Drugo je tu tužno u meni, na ovom albumu se ta emocija preživljene tuge i života oseća. Kad stavim prsta na čemu, ja sam srećna. Šta je to sreća? Trenutak koji uloviš, sreća je od Boga data ni sa čim zaslužena - nastavila je da priča pevačica.

