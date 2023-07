OVIH 12 KANDIDATA SE BORE ZA TITULU POBEDNIKA! Životne priče im kidaju dušu, a jedan će poneti krunu u takmičenju NIKAD NIJE KASNO

Večeras se održava finale takmičenja "Nikad nije kasno", a 12 veterana boriće se pesmom za titulu najboljeg.

Simpatična Bugarka Miglen Megi Nikolova je muzikom počela da se bavi već sa 14 godina, iako su se njeni roditelji tome protivili. Dugi niz godina pevala je u Crnoj Gori i Bugarskoj, a muzika je odvela i u Švajcarsku gde je upoznala sadašnjeg supruga Miću, koji je takođe muzičar.

Kaže da je s njim spoznala pravu ljubav i osnovala porodicu, te su on i njihove dve ćerke danas njeno najveće bogatstvo.

Danas Megi ima 42 godine i živi u Bazelu, a pojavljivanjem u „Nikad nije kasno“ želela je da ostvari svoje mladalačke snove i uspela je u tome.

- Majka i otac su bili protiv da se bavim pevanjem, ali su videli da plačem i tugujem, pa su me uz punomoć pustili da odem za Crnu Goru da pevam. Do 15. godine sam živela u Bugarskoj, do 21. u Crnoj Gori, a nakon toga otišla u Švajcarsku, gde sam i danas. Sa mužem držim kafanu, odradim nekad i po neku tezgu – rekla je Megi za Grand i tokom takmičenja istakla da je ubeđena da će stići do finala.

Amil Bišćanin (53) iz Prebolda uspeo je da od siromaštva stigne do bogatstva na koje je danas izuzetno ponosan.

Dete je rastavljenih roditelja i tokom emisije govorio je da je odrastao u krugu bliže familije i u velikom siromaštvu, a već sa 14 godina morao je da radi kako bi sebi obezbedio parče hleba.

- Majka kad me je rodila, tada nas je otac ostavio i kroz svo to moje odrastanje sam osetio duboku krizu, neimaštinu. Moja majka je radila kako je znala i mislim da je ipak ima dobrog sina, muškarca i glavu porodice– rekao je Amil.

Život počinje da mu se menja dolaskom u Beograd sedinom osamdestih godina gde je završio i školu, a nakon čega se seli u Hrvatsku. Baš u vreme ratnog stanja u bivšoj Jugoslaviji, Amil je odlučio da sreću potraži u Sloveniji, a zbog jedne audicije na koju je tamo otišao, postao je amater u izvođenju narodne muzike.

Kao kruna celoživotnog mukotrpnog truda i rada, takmičar 2014. godine otvara muzičku televiziju, a u čiji su rad uključeni njegovo troje dece i još članova šire familije.

Često je govorio da u svakom poslu pa i životu ima uspona i padova, tako je i kod njega. Najveći gubitak doživeo je zbog majke, koja je umrla a nije dočekala da ga vidi i da mu kaže „Dobro mi došao, sine moj“.

U čast svim majkama otpevao je pesmu sa suzama u očima „Sanjam majku“ od Halida Bešlića, taj snimak na Fejsbuku ima milionske preglede. Upravo taj snimak ga je ponovo podigao kao pevača i osobu i zato se prijavio za emisiju „Nikad nije kasno“.

Tokom takmičenja uspeo je da pridobije publiku, ali i da ostvari saradnju sa Draganom Stojkovićem Bosancem.

Jelena Mitrović (40) je najmlađa učesnica šoua „Nikad nije kasno“. Pevanjem se bavi od srednje škole, a danas joj je muzika primarna delatnost.

U slobodno vreme voli da čita, kuva, ali i da pravi nakit. Udata je, ima dvoje dece i njen suprug se takođe bavi muzikom i već godinama svira u bednu Aleksandre Prijović.

Na nagovor supruga se i prijavila za emisiju i priznala da je on njena na najveća podrška.

-Suprug mi je najveći kritičar i uvek mi ukazuje na greške. Vrlo je sličan Snežani Đurišič, retko kada je zadovoljan, a ovog puta je bio zadovoljan što je za mene veliki plus – rekla je Jelena nakon polufinalog nastupa.

Dejan Drašković dolazi iz Herceg Novog i ima 49 godina, a po struci je diplomirani inženjer pomorstva.

Muzički talenat kod njega su prvo prepoznali roditelji, a zatim odlučili da ga poguraju u tom smeru, te je Dejan upisao nižu muzičku školu, i svirao harmoniku. Nakon toga završio je Ekonomski fakultet na kome je i magistrirao, a preko 10 godina igrao je i košarku, kojoj se nije dovoljno posvetio zbog obrazovanja.

Danas se bavi i ekstremnim ribolovom, a odneo je i titulu državnog šampiona u toj oblasti.

Oženjen je i otac je četiri ćerke Dejane, Doroteje, Milene i Magdalene.

Jasminka Dujmović (42) iz Zagreba oduvek je maštala da svojim glasom zabavlja publiku, ali joj je majka branila da se bavi pevanjem, čak i da kroči u kafanu. Ali je ona nalazila rešenje – beg od kuće.

-Sudbina me je vukla ka mikrofonu, a mama iz kafane. Bežala sam od kuće da bih pevala, a mama me je vukla iz kafane i zbog toga smo često dolazile u sukobe, ali kad je videla da ne može da izađe na kraj, pustila me je – izjavila je za Grand i sve iznenadila kada se na sceni pojavila sa 30 kilograma manje, da bi u svakom narednom krugu bila drugačija.

Transformisala se iz emisije u emisiju, a svoj cilj da smrša privela je kraju.

- Šta da se hvalim? Vidiš, zgodna sam, lepa sam. Imala sam pre pet meseci 115 kila, sad imam 30 manje. Radim na sebi, malo sam kasno počela– rekla je takmičarka i priznala da je operisala želudac.

Pavle Vitanov (51) dolazi iz Strumice i svoju sreću je već okušao u „Zvezdama Granda“, ali se na nagovor porodice prijavio i za „Nikad nije kasno“.

Često je tokom učešća u šouu veterana govorio da za njega muzika nije takmičenje, već umetnost kojom ne može svako da se bavi.

Smatra da je dobar pevač i siguran je da će se dobro plasirati, što mu se i ostvarilo.

– Učio sam nižu muzičku školu, nisam neki potkovan muzičar ali ceo život se bavim muzikom. Išao sam u srednju mašinsku školu, radio sam i kao metalostrugar, ali paralelno sa tim sam išao u kulturno umetničko društvo i tamo sam se nadograđivao muzički– rekao je Pavle.

Nathalie Prijović ima 47 godina, rođena je u Francuskoj, a od 2004. godine živi u Kovinu.

Potiče iz mešovitog braka, otac joj je Srbin, majka Francuskinja, a dolazak na odmore kod bake u Srbiju je presudio da se vrati u domovinu, gde je i upoznala supruga sa kojim ima tri ćerke.

Muzikom se bavi od svoje pete godine, završila je srednju muzičku školu, odsek violina, ali se pre nekoliko godina potpuno povukla sa scene sve dok se nije prijavila za „Nikad nije kasno“.

Ona je tokom takmičenja doživela veliku porodičnu tragediju.

– Moj suprug je sebi oduzeo život. Bio je izuzetno jak čovek, sposoban i veseo, ali očigledno živimo u nekom totalno suludom vremenu. Još uvek je sve sveže, još uvek je tu milion pitanja, a pre svega ogromna griža savest što nismo na vreme slutili tako nešto i nismo ni znale da imamo šta da sprečavamo. To je teret koji ćemo nas četiri nositi do kraja života. Da ne pričam koliku tugu osećamo, situacija je veoma traumatična – rekla je veteranka nakon tragedije.

Vladimir Stanković Vladica, vurtuoz na falusti rođen je 1972. godine i često kaže da je njegov život muzika.

Učenje flaute započeo je još u nižoj muzičkoj školi, a tokom muzičke karijere nekoliko puta je učestvovao i pobeđivao na muzičkim takmičenjima. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Marijana Egića, a završio specijalističke studije na Akademiji umetnosti, u klasi prof. Laure Levai Aksin.

Nastupa kao član i solista orkestra Radio televizije Vojvodine i član je trija „Da Camera“ koji se bavi izvođenjem klasične muzike.

Otac je tri ćerke Lee, Mie i Dunje i sina Alekseja.

– Bavim se humanitarnim radom, ali mislim da o tome nije pristojno pričati. Kada je humanitarni rad u pitanju mogu smo jedno da poručim ljudima: „To je lek za dušu, niko nije osiromašio ko je davao na pravi način“. Jedan sam od milion koji se bavi takvim stvarima, a u tome imam svoju ljudsku satisfakciju – rekao je Vladimir za Grand.

Profesorka engleskog jezikaiz Crne Gore, Aleksandra Saška Rakonjac godinama je sanjala da stane na veliku Grandovu scenu i pokaže svima šta zna.

Muzički talenat nasledila je od oca koji je bio veoma popularan u Bijelom Polju a ujedno i osnivač prvog džes sastava na ovim prostorima.

Osim muzikom i školom, Saška se u slobodno vreme bavi i fitnesom i zdravom ishranom, a najviše od svega voli kafanu i provod sa prijateljima.

Učešće u emisiji „Nikad nije kasno“ posvetila je pokojnom ocu kome je želja bila da je jednog dana vidi na Gradovoj sceni.

– Da ne patetišem previše, nažalost zbog bolesti oca sam bila vezana za njega dok je bio u postelji. Kao jedino dete, morala sam da budem uz njega. Ali eto, drago mi je da sam sada ove, on nije živ, ali mislim da navija odozgo svim srcem za mene, ispunila sam i moju i njegovu želju – rekla je Saška.

Edvin Husarić Edo ima 50 godina, dolazi iz Srebrenika i muzikom se aktivno bavi već 23 godine.

Osim muzike, njegova velika ljubav je fudbal koji je igrao do pre nekoliko godina. Imao je veliki talenat i nekoliko puta je bio proglašen za najboljeg strelca kluba u kome je igrao.

Završio je srednju elektrotehničku školu, a neostvarena želja mu je da završi isti fakultet.

Veteran je tokom takmičenja priznao da je imao probleme sa zdravljem.

– Rođen sam zdrav kao i sva druga deca, međutim bolovao sam od krzamaka, a doktori u to vremene nisu znali o čemu se radi. Dali su mi pogrešku injekciju od koje mi se taj mišić koji drži oko centriranim otegao, pa mi je bežalo oko. Skoro sam to izlečio, bila je i operacija, međutim stali smo sa oporavkom. Zbog toga sam ranije imao komplekse, bio sam i stidljiv, ali sada me to uopšte ne dotiče – objasnio je Edvin.

Sabina Kaltak iz Švedske još u najranijem detinjstvu je shvatila da poseduje neverovatan talenat za pevanje, pa je tako koristila svaku priliku koju je mogla da zapeva nekome.

Nastupala je na priredbama i proslavama, a sa 11 godina je uspela da nagovori oca da je odvede na festival „Prvi glas Priboja“ na kojem je žarko želela da nastupi, a nije imala dovoljno godina za učešće.

–Tata je radio u fabrici automobila i imao je puno prijatelja koji su radili taj festival, jedan od njegovih poznanika je bio u žiriju festivala. Molila sam oca da me odvede tamo, oni mi je govorio da ne mogu jer je granica za nastup bila 16. godina, a ja sam imala manje godina u tom periodu – govorila je Sabina koja je u međuvremenu magistrirala zdravstvo i danas radi kao medicinska sestra na odeljenju psihijatrije.

Kaže da od muzike nikad nije živela i žao joj je što nije ispunila sopstvenu želju da peva, iako su se roditelji zbog njenih snova odrekli mnogih stvari, prvenstveno sredstava koje su uložili u njenu prvu ploču.

Žrvtovala je svoju najveću ljubav - muziku i posvetila se porodici. Pre sedam godina se razvela i sad je rešila da ispravi ono što u mladosti nije mogla.

– Ja sam ostvarena žena, uživam u poslu koji radim. Imam fantastične dve ćerke, majku koja me podržava u svemu, pesma je zrak koji udišem. Ovo učešće je samo krem šlag na ceo moj život– rekla je Sabina za Grand.

Petar Spasojević iz Beograda ima 61. godinu, a odrastao je u skromnoj radničkoj porodici.

Detinjstvo mu je proteklo sa mnogo uspona i padova, a prvi put je zbog svađe sa ocem pobegao od kuće sa samo petnaest godina.

Danas se bavi muzikom, oženjen je, ima dve ćerke i dve unuke, a njegov motiv da se prijavi na takmičenje bio je da pokaže ljubav i poštovanje svojoj bolesnoj supruzi Zorici koja je u međuvremenu preminula.

- Večeras pevamo pesmu koja nema cenu, pošto je moja supruga preminula. Prošli put kada smo bili ovde, ona je bila dobro, sad je situacija takva i za ćerke, i za moje prijatelje i za sve koji me znaju – rekao je Petar tokom takmičenja i svojoj supruzi posvetio numeru „Svirajte noćas samo za nju“ koja je rasplakala sve u studiju i kraj malih ekrana.

- Sve su to emocije iz srca, iz duše, to je tako i to je život. Ja se nadam da je ponosna na mene, ovaj nastup sam posvetio i svojim ćerkama koje su bile čak izloženije nego ja u nekim trenucima. Tako da je ovo jedna zahvalnost i njima, ako to može kroz pesmu da se kaže – rekao je veteran za Grand nakon nastupa.

