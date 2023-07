"PRE KONCERTA ĆU POPITI RAKIJU, A POSLE PIVO" Prijovićka nestrpljivo čeka susret s Brenom, a evo zbog čega je Filip zaplakao

Aleksandra Prijović potpuno se slomila kada je kročila u Beogradsku arenu, gde su je dočekali mediji. Najavila je svoje solističke koncerte 29. i 30. septembra 2023. Pevačica je doslovce ostala bez daha, a suze nije mogla da zaustavi, što dosad nismo imali prilike da vidimo u medijima.

- Prvo moram da kažem da imam tremu, mislim da sam poslednji put ovoliku tremu imala pre deset godina. Mislim da je ovo odličan povod da se družimo, moj novi album i moj prvi solistički koncert. Ponosna sam i srećna što smo... - rekla je Aleksandra, a onda je počela da plače.

Kada se malo smirila, uspela je da doda:

- S ponosom mogu da kažem da smo zakazali i drugu Beogradsku arenu, koja će biti 30. septembra - rekla je u suzama.

Nikada nismo imali prilike da te vidimo ovako uzbuđenu.

- Nastupam svakog vikenda, godinama, i nemam toliku tremu. Htela sam da ne zaplačem, ali eto... emocije su me savladale. Najlepše je kad ti se ostvare snovi, a ja sam maštala o ovome. Kad sam prvi put došla u Beograd i kad sam videla ovu Arenu, meni je bio san da jednog dana napravim ovde koncert.

Koliko je drugačije kad odlaziš na nečiji koncert u ovolikom prostoru, a sada znaš da za tri meseca tebe očekuje isto?

- Na svakom koncertu na kom sam bila ovde, ja sam to nekako doživljavala kao da sam ja. Kada je Lepa Brena imala koncert na ovom mestu, ja sam se tresla, kao da sam ja trebala da izađem. Verovatno će to biti uzbuđenje koje neće moći da se meri ni sa čim, ali ću popiti jednu rakiju pre nego što izađem na binu. A pivo ću posle koncerata.

Šta ti je rekla Brena kada je čula da si jednu Arenu rasprodala i zakazala drugu?

- Ona je bila jako ponosna i srećna. Nisam je još pitala ni za kakav savet, tek treba da sednemo i da pričamo o tome. Jedva čekam njene savete.

Da li je sledeći korak - koncert na Marakani?

- Ovo pitanje nisam očekivala! Ne znam šta da ti kažem... Očekivala sam jedan koncert, pa se desio drugi. Možda će i treći. Ja imam tek 27 godina. Priželjkujem. Mislim da će doći i veće stvari. Uvek ću se truditi da idem korak unapred, pa kako bude.

Čiji savet pamtiš do danas?

- Teško pitanje. Dosta mlada sam krenula da se bavim ovim poslom, pa me je dosta njih savetovalo. Možda trenutak kada sam došla u Beograd, kad je moja porodica imala strah kako ću da se snađem. Savetovali su me da radim pošteno, da pazim šta radim i ja sam radila kako su oni rekli.

Kako su tvoji roditelji i baka i deka reagovali na sve ovo?

- Mislim da oni nisu svesni. Iskreno, više se plašim kako će oni to sve da podnesu, nego ja.

Da li je istina da je i tvoj suprug Filip plakao zbog tvog uspeha?

- Istina je. S Filipom sam sedam godina. On je uvek bio uz mene. Bio je oduvek moja najveća podrška i sve smo radili kako bismo došli do ovoga danas. Sve što sam ja danas je većinom zahvaljujući njemu. Ja sam imala hit i pre njega i lepo sam radila. Preda mnom je plakao dosad dva puta od sreće. Drugi put je to bilo pre nekoliko dana, kada je shvatio koliki smo uspeh postigli sa albumom "Devet života".

Ljudi i dalje ne veruju da je Filip tako dobar tekstopisac. Da li sve svoje najbolje pesme čuva samo za tebe?

- Filip svaku pesmu pre svega piše za mene. Krenemo od toga, ali dešavalo se da kaže da je pesma za nekog drugog, a kad je otpevam, shvati da je za mene. Poseban je osećaj kad mi on napiše pesmu. Imamo još puno pesama koje smo uradili.

Koliko si novca uštedela zbog njega ovog puta?

- Uštedela sam na četiri pesme koliko je sad izašlo (smeh).

Kako je došlo do toga da si u spotu za pesmu "Sve po starom" objavila i tvoje privatne snimke iz detinjstva, kao i snimke s detetom?

- To je životna pesma, koja je čista emocija. Ubacila sam deo kad sam bila mala i želela sam da ubacim Akija... Od jedne male devojčice do uspešne žene, do deteta... To je Filipu omiljena pesma koju je napisao i zato smo se odlučili na taj korak.

Ima li Aleksandar omiljenu pesmu sa albuma?

- Njemu je omiljena pesma "Zver", verovali ili ne. Desila se jedna jako zanimljiva stvar pre neki dan, koju nisam očekivala. Voli muziku, ali nije pevao dosad. I pre neki dan sam shvatila da on zna sve moje pesme s novog albuma. Aki je odjednom krenuo da peva, niko od nas nije očekivao... On sedne za klavir i kaže: "Ja sam Dejan" (Dejan Kostić, prim. aut.) i peva. Možda bude i pevač (smeh).

Pevaš vrlo provokativne stihove na novom albumu u pesmi "Dam, dam, dam". Da li si se plašila kako će ljudi reagovati? Na to nismo navikli kad si ti u pitanju.

- Kad sam čula pesmu prvi put ja sam znala da će to biti hit. Tad smo bili u Majamiju. Rekla sam Dekiju da je to to i da imamo hit na prvu. Tako je i bilo. Ta pesma je prva na trendingu svuda.

