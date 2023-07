"NAJVREDNIJE BLAGO DO KRAJA MOG ŽIVOTA" Ana Bekuta objavila nikad viđene fotografije pokojnog Mrke, a razlog je sve pogodio u srce

Pevačica narodne muzike Ana Bekuta provela je deceniju u neizmernoj ljubavi sa Milutinom Mrkonjićem, političarem koji je ostao omiljen u narodu.

Kako se održava memorijalni turnir u njegovu čast, Bekuta je objavila nikad viđene Mrkine fotografije.

- Znate kako mnogi kažu: "Bio sam sjajan košarkaš dok se nisam povredio"? E, samo je Milutin Mrkonjić to govorio i govorio istinu. Život ga je vrlo rano odvojio od košarke, ali on je do kraja svog života obožavao košarku i sve naše mlade igrače gledao kao svoju decu. Ove fotografije je čuvao kao najvrednije blago do kraja svog života. Zato mi je beskrajno drago da mogu da najavim i podržim turnir koji nosi njegovo ime. Prvi Memorijalni turnir “Milutin Mrkonjić” održaće se 08. i 09. jula na sportskim terenima Ade Ciganlije u organizaciji Fondacije “Svetozar Marković”. Sav prikupljeni prilog doniraće se u humanitarne svrhe, a svi zainteresovani mogu dobiti vise informacija na instagram nalogu - napisala je Bekuta na pomenutoj mreži.

