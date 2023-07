EVU RAS NA SNIMANJU UMALO SPRŽIO GROM: Kad smo shvatili da nismo preminuli počeli smo da pevamo od radosti! OVO MI JE NAJTEŽI FILM

Glumica Eva Ras rekla je u emisiji Puls Srbije da će uskoro biti 64 godine od kako je glumica. Trenutno snima film sa proslavljenim rediteljem Lordanom Zafranovićem koji će govoriti o kozaračkoj deci u nacističkom logoru Jasenovac.

Glumica koja u ovom fllmu igra logorašicu tvrdi da joj je ovo možda najteži film koji je ikada snimala u karijeri zbog potresne tematike koju obrađuje.

- Ovo mi je najteži film, jer nikako sebe ne mogu da ubedim da to stvarno nije logor. Tu 300 statista i stotinu dece ima i svi su jadni i bedni. Sirotinja kojoj su tada hteli i život da uzmu. To me toliko potresa. U kadru nas je na desetine i stotine, stalno u svakom trenutku. Kad udaraju gromovi i kad su provale oblaka mi smo isto na setu kao i kad prži sunce. Nemate gde da se sklonite. Ali lakše mi je da podnesem te fizičke teškoće, a mnogo teže sećenje na taj tragični period istorije - rekla je glumica.

A pre dve nedelje umalo nije došlo do ozbiljnih polsedica po filmsku ekipu kada je u šator gde su bili smešteni udario grom.

- Pretprošlog petka je grom udario u šator gde smo bili, ali šator je imao neke gume koje su to primile. Mi koji smo se držali za metalne šipke osetili smo struju. Tu je bio šator za kamere i tu su bili sve mladi ljudi. Kako su videli da nas grom nije opalio i nismo preminuli, oni su počeli da pevaju i ja sam bila presrećna. Pevali su one lake pesme, recimo onu "Polomiću čaše od kristala." Mnogo je zanimljivo, ali je jako teško i psihički i fizički.

