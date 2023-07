ŠOK TVRDNJE SVE SU GLASNIJE! Rasta hoće da oduzme Ani STARATELJSTVO?! Ovo su novi detalji porodične drame nakon SKANDALA

Ana Nikolić prethodnih dana u centru je skandala nakon što ju je pevač Dario Šorgović optužio za uznemiravanje, kao i zbog kratera na njenom licu, ali i zbog prekida saradnje sa Sašom Mirkovićem.

Kako domači mediji navode, Anin bivši partner, Stefan Đurić Rasta, zbog svega u planu ima navodno da joj oduzme starateljstvo nad ćerkom Tarom, zbog čega je ona burno reagovala i u medijima započela svađu govoreći loše o njemu

Zbog navodnih poroka koji se vezuju za nju, Đurić je najpre razgovarao s pevačicom o ćerki i brizi o njoj, ali ona nije želela da čuje da Rasta jedini vodi računa o Tari. Tako je Rasta odlučio da preuzme stvari u svoje ruke kada je odluka o starateljstvu u pitanju, te sada samo preko advokata komuniciraju.

- Anine i Rastine svađe upravo su bile zbog njenog lošeg načina života, a on joj je prebacivao da dete ne treba tako da živi. Zato su prve svađe krenule jer on ima u planu da joj oduzme starateljstvo. Ona neće da čuje za to, zato ga je pljuvala po medijima, ali Stefan neće odustati od toga da postane jedini staratelj Tari - kaže izvor blizak reperu, te dodaje da pevačica ima problem već duži vremenski period.

- Zato kao da je se odrekao i rođeni brat Marko, majka se povukla jer ne može da utiče na nju, a ima jednog prijatelja koji posebno loše utiče na nju i koji ju je u sve to uvukao - zaključuje izvor.

