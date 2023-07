SVAKOJ SREĆI PRESUDI NEKO TREĆI! Njih su žene ostavljale zbog drugih muškaraca! Prevare, svađe, razvodi...

Razvodi i prevare su sve učestaliji na estradi. Uglavnom su muškarci krivi za krahove ljubavi, međutim, mnoge javne ličnosti doživele su upravo da ih žene prevare i ostave zbog drugog muškarca. Mi vas sada podsećamo na neke od skandala gde je muška strana prevarena i ostavljena zbog toga što se njegovoj sreći, umešao neko treći:

Nino Čelebić - Teodora Džehverović

Različite su teorije oko raskida ovog mladog para, pevačica do sada ništa nije demantovala, niti potvrdila da je u snimku koji je procureo u javnost gde se čuju uzdasi i reči, baš njen glas. No, kako je neposredno pre toga došlo do iznenadnog raskida Teodore i košarkaša Nina Čelebića, mnogi su baš te dve stvari povezali. Na društvenim mrežama, pojavili su se razni komentari da je upravo taj snimak došao do košarkaša pa da je njihova veza zato završena, jer on nije mogao da pređe preko prevare.

Gagi Đogani - Anabela Atijas

Poznati par rastao se daleke 2009. godine, pred 15. godišnjicu braka. Iako je nihov odnos nakon razvoda delovao korektno, bivši supružnici neko vreme koristili su medije za javna prepucavanja, te su u te rasprave uključene i njihove porodice. Dok je Anabela preko suda potencirala na problemu neisplaćene alimentacija, Gagi je krivio da je čuvao decu dok je ona bila sa drugim muškarcima.

Miroljub Aranđelović Kemiš - Vesna Zmijanac

O razvodu Miroljuba Aranđelovića Kemiša i Vesne Zmijanac se dosta spekulisalo, a neretko se ta priča pomene i dan danas. Nakon razvoda, 1987. godine, Kemiš je odlučio da u otvorenom pismu otkrije razloge kraha braka:

- U to vreme, Dragan Stojković nam je bio kućni prijatelj i on je zaista jedini čovek u koga ne bih posumnjao da bi mi se ikada mešao u brak, a naknadno sam saznao da je u oktobru pretprošle godine (1985) već bio sa Vesnom, kao i posle toga. U novembru sam se sporazumno rastao s Vesnom Zmijanac, saznavši za njene mnogobrojne avanture - naveo je Kemiš.

Darko Filipović - Jasmina Filipović

Darko Filipović i njegova supruga Jasmina razveli su se posle 12 godina. Javnost se šokirala, jer su oni važili za jedan od najskladnijih parova.

Iako su prvo isplivale informacije da je pevač varao ženu pa ona to više nije mogla da trpi, ubrzo se oglasio Darko i rekao da je zapravo on prevaren.

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - rekao je Filipović za medije.

Aca Lukas - Sonja Vuksanović

Brak koji je trajao sedam godina i uvijek bio pod budnim okom javnosti je brak Sonje i Lukasa. Za razvod ovog braka bilo je mnogo spekulacija. Od toga da pevač vara suprugu na svakom ćošku i da ona ne može da podnese njegove poroke, do toga da upravo ona vara njega.

