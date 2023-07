BILA JE PRINCEZA BEOGRADSKE KALDRME, ALI FATALNA LJUBAV JE ODVELA U SMRT Za vreme sahrane sa kovčega je poletela bela golubica

Srbija nije zaboravila na Kseniju Pajčin, koju su popularno zvali i "princeza sa beogradske kaldrme".

Ksenija Pajčin rođena je u Beogradu, a poreklom je iz bosanskog sela Gubin na Livanjskom polju. Svoju jedinicu Ljubica Kostić rodila je sa devetnaest godina, a otac Miloš Pajčin, nekoliko godina je stariji od majke fatalne lepotice.

Ksenija je odrasla na Banovom Brdu, gde je i završila osnovnu školu Filip Kljajić Fića. Kada je imala četrnaest godina, njeni roditelji odlučili su da se razvedu zbog nesuglasica nataloženih tokom sedamnaest godina zajedničkog života, što je Ksenija prema kasnijim sopstvenim medijskim svedočenjima, veoma teško podnela.

Mučan sudski proces koji je trajao godinama, ostavio je dubok trag u pevačicinom životu i iz korena uzdrmao njeno naizgled bezbrižno detinjstvo. Sa majkom se preselila na Voždovac, u dom u kojem će deceniju i po kasnije stradati od ruke svog ubice. Kada je njen otac Miloš, inače ugledni avokat, kasnije sa drugom suprugom Suzanom dobio ćerku Miu, Ksenija je sa polusestrom bila veoma bliska.

foto: Printskrin / You Tube

Još dok je pohađala Petu ekonomsku školu u Rakovici, posle časova počeli su da je opsedaju momci koji su želeli da budu u njenom društvu. Već tada počela je odlazi i na časove igranja, a po školi je često lepila plakate plesne škole čiji je bila član. Nakon igranja u brojnim klubovima i na takmičenjima plesa, ozbiljniju karijeru igračice započela je kao deo plesne grupe folk pevačice Dragane Mirković i sastava Beat Street. Na brojnim turnejama upoznala se sa svetom šou-biznisa, u čemu je imala maksimalnu Draganinu podršku. Ova folk pevačica odvraćala ju je od poroka i učila scenskim manirima, na čemu joj je Ksenija javno zahvalila neposredno pred svoju smrt.

Upravo ju je uloga igračice i pratećeg vokala u Draganinom spotu za pesmu Opojni su zumbuli, 1994. godine vinula na staze slave, pa su za nju postale zainteresovane brone dens grupe. Najviše sreće imao je frontmen grupe Duck, Damir Radoičić Dača, kojem nisu promakli Ksenijin igrački talenat i besprekorni fizički izgled, a u čiju grupu je došla 1996. godine. Zahvaljujući hitu Dačo, volim te njih dvoje postigli su ogromnu popularnost među mlađom publikom, a seksepilna denserka skrenula je pažnju na sebe i atraktivnim izgledom. Pevačica je u tom periodu bila u emotivnoj vezi sa Zvezdanom Slavnićem, sinom košarkaške legende Moke Slavnića, a kako je sama rekla, on je ujedno bio i njena najveća ljubav. U emisiji Sav taj folk, Ksenija je 2004. godine govorila o tome kako je devedesetih doživela da joj prislone pištolj na slepoočnicu, ali nije precizirala da li joj je to učinio neki bivši momak.

Ova lepotica solo karijeru započela je krajem 1997. godine kada je objavila debi album za PGP RTS, s kojeg su se izdvojile pesme Seksualnost i Kada ja čuvam ti leđa. Snimila je i pesmu Sviđa mi se on, za koju se šuškalo da je posvećena fudbaleru Predragu-Peđi Mijatoviću, a ove spekulacije pevačica je podgrejala vrelim spotom, u kojem se u nekoliko kadrova s jedne utakmice pojavio upravo Peđa. Ipak, Ksenija je često otvoreno govorila o svom emotivnom životu.

"Sećam se svoje prve ljubavi, bio je to Zvezdan, ali i najteži raskid u mom životu bio je sa Zvezdanom. U ljubavi sam strastvena, nisam posesivna niti romantična, a ni ljubomorna! Nisam manipulator, osim ako mi to neko ne dozvoli, ali ne volim mnogo da pričam. Ako me voli, sve će shvatiti. Kada raskidam, kažem dečku da je majmunčina i da me ostavi na miru jer ne mogu da ga podnesem. Šalu na stranu, ja sam dugo u ovom poslu i uvek je bilo momaka koji se bore za nešto, a ni sami ne znaju za šta... Muškarcima je uvek smetalo to što sam samo svoja. To najviše smeta u bilo kojem odnosu, zato treba imati prave ljude uz sebe. Generalno, mnogo patim i veoma sam emotivna", govorila je Ksenija koja je imala i burnu medijsku karijeru.

U kontekstu fatalne žene počela je da se spominje 1998. godine kada je ispred kluba Četiri sobe 1998. godine

Zvezdan Slavnić upucao Olivera Jovanovića. Spekulisalo se da je Slavnić, s kojim je pevačica bila u emotivnoj vezi, navodno zbog sukoba oko Ksenije ubio Jovanovića, a za to je dobio zatvorsku kaznu od osam godina.

Pevačica je u medijima ubrzo demantovala bilo kakvu vezu sa ovim događajem navodeći da tada čak nije ni bila u Beogradu. Od ružnih događanja u Srbiji i privatnih problema, Ksenija je pobegla u Grčku gde ju je dočekao porodični prijatelj, košarkaški menadžer Vasilis. Dve godine aktivno je igrala u diskotekama i po noćnim klubovima gde je važila za jednu od najomiljenijih plesačica u Atini. Istovremeno, radila je i kao koreograf i šoumen na grčkoj televiziji Alfa. Po povratku u Srbiju nastavila je televizijsku karijeru kao pomoćni voditelj Milovanu Iliću Minimaksu u njegovoj emisjiji Minimaksovizija na prestoničkoj TV Palma.

foto: Printscreen

Drugi album Extreme, s kog su se izdvojile pesme Ksenija je tu i Mene ne zanima to, objavila je 2002. godine. Tokom snimanja spotova u Kanadi, njen igrački talenat primetili su producenti jedne muzičke TV stanice, pa je Ksenija gostovala u emisiji Električni cirkus gde su nastupale velike muzičke zvezde poput Dženifer Lopez, Eminema, Kulija.... Ipak, poziv da ostane u Kanadi odbila je iz patriotskih razloga, a karijeru je nakratko započinjala i u milanskom sedištu modne agencije Names, zajedno sa bivšim manekenkama Sandrom Nikolić, sada Meljničenko, i Ines Jevrosimović. Sopstvenom odlukom rešila je da se mane manekenstva i vratila se u Srbiju, gde je nastavila sa muzičkom karijerom.

Atraktivna pevačica pojavila se tada u izazovnom izdanju u spotu legendarnog muzičara Olivera Mandića za pesmu Ako lažem tu me seci, koja je objavljena kao bonus numera na njegovoj Best of. Pravi skandal izazvala je i kada je u emisiji Svet plus na TV Pink prekrstila noge poput Šeron Stoun u Niskim strastima, a domaća javnost mesecima se bavila temom da li je nosila gaćice. Ksenija se nije obazirala na prašinu koju je dizala oko sebe i već 2003. promovisala je hit singl Neven, koji je zapalio mlađe generacije.

Usledila je serija uspešnih nastupa po Srbiji, a nakon onog u Novom Pazaru, 2004. doživela je automobilsku nesreću zajedno sa svoje dve igračice. Mada je imala sreće da sa prođe bez ozbiljnih povreda, ta nezgoda kao da je nagovestila loš period u Ksenijinom životu. U seriji intervjua koje je dala medijima, priznaje da je veoma emotivna i ranjiva, kao i da se lako rasplače uz pesme Dragane Mirković. Pevačica je, međutim, teško podnosila i to što je njena najbolja drugarica i članica prateće plesne grupe, tridesetogodišnja Stanislava-Saša Pavlović, 9. aprila 2005. godine zadobila teške povrede u saobraćajnoj nesreći, dok je vozilom upravljao Stefan Karić.

Njena veza sa fudbalskim reprezentaivcem Ivicom Dragutinovićem, koji godinama klupsku karijeru gradi u Španiji, počela je krajem 2005. godine, ali ovaj sportista nikada nije želeo da prizna vezu sa pevačicom zbog svoje nevenčane supruge Selin, s kojom ima dvoje dece. Kseniju je pogodilo njegovo ophođenje i to što je skrivao da su u romansi.

Ubrzo su mediji počeli da spekulišu o njenoj romansi sa folk pevačem Acom Lukasom, a u intervjuu za Story Ksenija je 2006. objasnila da su njih dvoje bliski, kao i to da ga ona štiti od zlih ljudi. U istoj ispovesti priznala je i da je u dvadeset šestoj godini stavila silikone u grudi i usne jer se od nje očekivalo da bude savršena. Ksenija je tada otkrila da je žene često startuju, kao i da su sve njene ljubavi bile dramatične jer momci često nisu mogli da podnesu njenu mističnost. Zato je, između ostalog, bila i sve do smrti ostala veliki protivnik braka.

foto: Printscreen/YT

"Ne podnosim lažne priče o braku, naročito otkako sam prešla tridesetu. Smatram da bi bračni partneri trebalo da budu iskreni jedno prema drugom, ali pre svega moraju da budu prijatelji. Očevidac sam negativnog bračnog recepta jer su se moji roditelji razveli kada sam imala četrnaest godina. To mi kao devojčici u pubertetu ni najmanje nije prijalo iako su mi mama i tata govorili kako me mnogo vole i da ja nisam kriva za njihov razlaz. Ipak, taj period ostavio je veliki trag u mojoj duši. Zvuči sebično, ali jedinci zaista teže preživljavaju takve situacije jer nemamo nikoga s kim bismo plakali, što je i najgore. Posebno mučno bilo je tokom sudskog procesa koji je trajao godinama i taj osećaj bih uporedila sa postepenim lomljenjem srca kada bilo koga od nas napusti neko veoma blizak. Sve to u meni ostavilo je gorak ukus i neizbrisiv trag. Pitala sam se da li sam ja negde pogrešila pa mama i tata dalje nisu mogli zajedno", iskreno je govorila Ksenija za naš list i u nekoliko navrata istakla da nije spremna za majčinstvo.

"Kada nekog volim, volim do srži jer sam strastvena i upravo takvi muškarci mi prijaju. Ali, nažalost, sve manje je onih koji razumeju prirodu mog posla, što mi je veoma važno, pa se tako smanjuje izbor za onog ko bi mogao da bude moj životni saputnik. Želela bih da imam dosta dece, ali i jedno bi predstavljalo moje najveće blago, mada za to još ne postoje preduslovi", govorila je pokojna pop princeza kojoj je druga polovina prve decenije novog milenijuma bila veoma uspešna, kako profesionalno, tako i u ljubavi.Upoznala je fudbalera Predraga Perišića s kojim je imala lepu romansu, a istovremeno je objavila i best of album za City Records, na kojem su se nalašle i nove pesme Nino i Dečko mi je umoran koje su positale veliki hitovi, a kao i uvek pratili su ih i originalni spotovi, čiji je idejni tvorac bio Ksenijin kum, stilista i najbolji prijatelj Bane Dević. Osim sa Banetom, Ksenija se poslednjih godina intenzivno družila i sa Goranom Stojićevićem Karamelom, s kojim je imala izuzetno blizak prijateljski odnos.

Oni su joj ujedno bili i najveća podrška kada je leta 2008. započela burnu romansu sa manekenom Filipom Kapisodom. Njihova veza isprva je trajala do proleća 2009, a raskinuli su neposredno pred njegov ulazak u kuću Velikog brata. Za vreme tog prekida, Ksenija je dala iskreni intervju u kojem je priznala da je pre deset godina imala romansu sa oženjenim muškarcem.

"Reč je o emotivnom odnosu koji sam imala 2000. godine sa jednim Crnogorcem približno mojih godina. Nisam znala da je oženjen i čim sam to saznala, osetila sam se izuzetno loše. Ja sam bila ta koja je patila jer nikome ne želim da rasturam brak. Iz tog odnosa izašla sam povređena čim je postalo jasno da on ima suprugu", objasnila je Pajčinova i istakla da je, iako mlađi deset godina, Filip Kapisoda jedini muškarac koji ju je voleo najiskrenije.

"Filip mi je veoma drag i uvek ću ga na neki način voleti jer smo nas dvoje srodne duše. On je jedan od malobrojnih muškaraca koji me je razumeo i voleo svim srcem", govorila je Ksenija o svom dželatu, ne sluteći da će pomirenje s njim, koje se dogodilo krajem 2009, biti kobno po njen život.

Ksenija i Filip početkom 2010. doživeli su saobraćajnu nesreću u selu Lisović, na putu do njene vikendice, što su mnogi protumačili kao Filipov pokušaj da ih još tada oboje usmrti. Ipak, svoju paklenu nameru sproveo je u delo dva meseca kasnije, kada joj je 16. marta oduzeo život i nakon svog samoubistva odredio joj da zauvek počiva na beogradskom Novom groblju.

Na dan sahrane, u trenutku dok je beli kovčeg spuštan u zemlju, sa Ksenijinog groba uz zvuke Bolera poletela je bela golubica, a taj prizor šokirao je prisutne na pogrebu, piše Story.rs

Kurir.rs/Stil/Story