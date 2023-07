MALI IZ KO TO TAMO PEVA DANAS JE VOZAČ GSP! Pojavio se u filmu, zaradio 2 MILIONA DINARA, sada vozi AUTOBUS i evo kako izgleda

Život kao film. Reditelj početnik, upoznao je strica muzičara na vojnoj vežbi, a on je kasnije doveo i sinovca na snimanje. Tako su Miodrag Mića Kostić i Nenad Kostić zaigrali 80. godine u filmu „Ko to tamo peva“, koji je kasnije ušao u legendu i proslavio celu ekipu. Tada je mali muzičar zaradio dva miliona dinara. A gde je on danas?

Nenad Kostić je imao samo 11 godina kada se našao u društvu najvećih glumaca jugoslovenske scene – Pavla Vuisića, Bate Stojkovića, Taška Načića, Dragana Nikolića.

Kad u petom razredu zaradiš veliki novac, a nisi ni svestan u čemu si učestvovao, niti vršnjaci znaju šta je film i kako se pravi. Priča je Nenada Kostića pedesetčetvorogodišnjaka, koji odavno vozi autobus GSP-a. U sedamnaestici ga ne prepoznaju, ali ga pamte iz filma.

„Prva premijera je bila u bioskopu Kozara, a ja sam ulaznice dao razrednom starešini i nastavnicima koji su mi predavali“, rekao je Nenad Kostić.

Debitantski film kasnije slavnog reditelja, mali budžet, malo dana za snimanje, teško je bilo dobiti sve glumce. A posle ogroman uspeh, silne nagrade, takva i zarada. Nenad Kostić kaže da kasnije nije razmišljao o filmu, glumi, niti ga je iko nagovarao da je upiše. Ipak, obišao je zemlju, a i koristio je svoju ulogu.

Suze u jednom kadru nisu nikako htele da krenu a morale su.

"Šijan je rekao Bati da mi udari dva šamara da bih zaplakao, tako je i bilo. Pa sam pobegao sa snimanja“, rekao je Kostić.

Jedva su ga našli i vratili da završi snimanje zahvaljujući i najvećoj bombonjeri koju je dobio od kolege. I danas gleda film, deca i rodbina još češće i nesrećan je što je na premijeri posle digitalne obrade i glumačka i producentska ekipa bila desetkovana. Takvi glumci se, kaže, ne rađaju. A radio je sa njima, dovoljno za bogat život.

