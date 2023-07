OTKRIVAMO DUGO SKRIVANU TAJNU GRANDA! Žika Jakšić bio ludo zaljubljen u Radu Manojlović, Milan Stanković zbog toga otišao!

Estradne tajne se kad-tad saznaju. O odlasku Milana Stankovića iz "Grand produkcije" i dan-danas se spekuliše.

Kako Kurir saznaje, razlog za njegovu odluku da prekine saradnju s muzičkom kućom u kojoj je počeo karijeru je Žika Jakšić, i to zbog Rade Manojlović. "Grandov" producent gajio je emocije prema pevačici s kojom je Milan tada bio u vezi, navodi naš izvor.

foto: Damir Dervišagić

- To je bio skandal velikih razmera, ali u to vreme nije bilo društvenih mreža, pa su samo štampani mediji i portali pisali o tome. Razne priče su se pojavljivale, ali istina je ta da je Žika gajio emocije prema Radi i Milan mu je smetao. Naravno, o tome se ćutalo godinama, ali nikad nije kasno da se sazna šta se zaista desilo. Radu producent "Granda" nikad nije zanimao, i to mu je jasno stavila do znanja. Ispalo je da je Milan zbog ljubavi snosio posledice - priča naš izvor.

foto: Dragan Kadić

Podsetimo, Stanković je bio pod šestomesečnom suspenzijom "Granda", tačnije, zabranjeno mu je da se pojavljuje u "Grandovim" emisijama, kao i da nastupa. Kada se Milan vratio sa Evrovizije, tabloid koji ga je u Oslo ispratio s naslovom "Milan zapretio Tijaniću: Neću na Evroviziju", tražio je intervju od njega, na koji on nije pristao.

foto: Kurir Televizija, Sonja Spasić

- Kada je Stanković to odbio i na Popovićevo insistiranje, usledio je odgovor od direktora "Granda" da će ili igrati po njegovim pravilima, ili ga šest meseci neće biti ni u jednoj emisiji. Sukob je kulminirao kada se u pomenutom tabloidu ipak pojavio intervju sa Stankovićem. Ispostavilo se da ga je u njegovo ime, ali bez njegovog znanja, dao neko iz "Granda". Sankcije su usledile kada je pevač zbog toga negodovao kod Popovića. Nakon nekoliko dana otišao je na snimanje "Grandovih" emisija, ali njegovog imena nije bilo na spisku izvođača - navodi naš sagovornik.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Milanu su otkazane sve ranije ugovorene emisije, a u medijima se spekulisalo da je on "na prinudnom odmoru", da je "poleteo" i da odbija poslušnost onima koji su ga finansirali i "stvorili". Stanković je 2007. potpisao ugovor sa "Grandom" na pet godina, uz mogućnost produženja dva puta po dve godine, ali je u jeku skandala morao da prekine sve sa "Grandom" i da plati penale, što je prvi put javno ispričao Popović u "Sceniranju" na Kurir televiziji.

- Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: "Direktore, ja neću više da budem u 'Grandu', hoću da raskinem ugovor." Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: "Direktore, ja neću da budem zbog toga i toga" - naveo je on.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

Interesantno je i to da je Rada nedavno gostovala na Kurir televiziji i kazala da Milan nije napustio "Grand" zbog Saše Popovića već zbog treće osobe, ali Žikino ime nije želela da spomene. Ona juče nije bila dostupna za komentar, a Jakšić nam je poručio sledeće:

foto: Sonja Spasić, Ana Paunković

- Nikad u životu. Niti sam bio zaljubljen u Radu, a Milanu Stankoviću sam pomogao više nego iko jer sam ga lično preporučio Bregoviću i odveo da proba pesmu za Evroviziju, a kasnije učestvovao i na probama i pripremama i išao s njim za Norvešku. Ne znam odakle vam takve informacije. Uostalom, šta god da kažem, vi ćete napisati šta hoćete, pa se i ne nerviram više. Pozdrav od mene.

Ljiljana Stanišić

