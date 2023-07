MISTERIJA "VILE NA ZVEZDARI" KONAČNO GOTOVA! Evo čija je čuvena kuća sa bazenom, a nije Osmanova!

Stefan Karić, učesnik rijalitija "Zadruga", našao se u centru skandala kada ga je starleta Nataša Šavija prijavila da joj je naneo teške telesne povrede.

Iako zvanično nije deo javnog sveta, njegov otac Osman postao je poznat zbog svojih komentara na društvenim mrežama. On je mahom iznosio svoj stav o rijaliti učesnicima, a Karići su u više navrata i otvarali vrata svoje vile na Zvezdari.

Vila na Zvezdari koja broji 132 kvadrata i ima u dvorištu bazen, bila je predmet mnogih priča, a kako pišu domaći mediji, njen vlasnik nije Osman, već njegova supruga Kristina, Stefanova maćeha, koja je kuću dobila u nasledstvo.

- Na ovo pitanje ću vam dati jasan odgovor. Kuća je naša, to jest, mene i moje žene sa kojom živim sad će evo 26 godina. I nemamo jednu kuću na Zvezdari, već dve. Jedini naslednik će biti Stefan Karić - odgovorio je Osman u svoje i ime supruge.

Inače, u javnosti je isplivao snimak incidenta, nakon kojeg je Šavija prijavila Stefana.

- Nemam više fizičke bolove, ali ovi psihički su teži. Na lekovima sam, bila sam kod psihijatra i ustanovljen mi je posttraumatski stres i početak depresije. Prvi put u životu pijem antidepresive. Ranije sam od lekova te prirode koristila samo one za spavanje i to bas retko. A da ne spominjem da sam sad non-stop kući, nekako se tu osećam najbezbednije i kad mi je tu neko od porodice. Na primer, skoro sam bila u prodavnici kućnih uređaja (jedino mesto gde sam išla u ovom periodu, a da nije kod lekara ili u bolnice) i uhvatila me je neka nelagodnost, iako znam da nije realno da mi se tu nesto desi, ali tako mi organizam sam reaguje. Ja se nadam da će to proći. Svakako mislim da ću još dugo ići kod psihijatra.

