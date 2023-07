KUMA ULAZI U ZADRUGU 7, POTPISUJEM: Ana Ćurčić izašla sa novim tvrdnjama, Instagram Kačavende podgrejao sumnje!

Gostujući u emisiji "Narod pita" pre nekoliko dana, drugoplasirana takmičarka "Zadruge 6" Ana Ćurčić otkrila je da njena drugarica i kuma Milena Kačavenda ulazi u sedmu sezonu ovog rijalitija.

foto: Petar Aleksić

- Nisam se ja odrekla kume. I samo jednu stvar da kažem... Kuma ulazi u "Zadrugu 7", potpisujem - istakla je Ana pre nekoliko dana.

Naime, Milena Kačavenda se danas usnimila u teretani i pokazala kako vredno radi na svom telu, a mnogi njeni fanovi smatraju da je već uveliko počela da se priprema za sedmu sezonu "Zadruge", koja kako je najavljeno počinje u septembru.

foto: Printskrin/Instagram

"Ima da gori sve", "Idemooo, jedva čekamo da uđeš i sve ih postaviš na svoje mesto", "Navijam za kumu", "Kuma je bomba", "Kuma žena zmaj", bili su samo neki od komentara.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Podsetimo, Milena Kačavenda u poslednje vreme nije u najboljim odnosima sa kumom Anom Ćurčić, a sada se oglasila nakon što su ona i Aca Bulić obelodanili da su ponovo zajedno.

- Još jedna u nizu kontradiktornosti Ane, međutim smatram da se ovim zakopala do kraja apropo priča o prevarama i ostavljenim ženama, obzirom na to da je do juče hvalila Acinu suprugu. Ne želim ni da mislim kako ću se osećati kada sretnem Acinu ženu, prekrstiću se u "kuma budala "par ekselans". Želim im svu sreću - poručila je Kačavenda.

Kurir.rs/Blic

