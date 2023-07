Sin Zlate Petrović i Zorana Pejića Peje, Jovan Pejić uključio se u emisiju Puls Srbije i sa voditeljem Ivanom Gajićem govorio o tome koliko mu znači popularnost roditelja:

- Šta da ti kažem. Bitno je imati vezu i biti sa svim ljudima u dobrim odnosima. Ja majku recimo nisam pre razumeo kad ode na pijacu pa priča sa svima. Mislio sam šta će joj to. Bo sam mali. Ali posle shvatiš da lepa reč i zlatna vrata otvara.

foto: Kurir televizija

Povodom komentara da je njemu lako zbog toga što je sin poznatih roditelja Jovan je rekao da mu to ne smeta:

- Svako treba da ima svoje mišljenje, a ja se ne ljutim na ljude. Gledam svoj život i da ne budem bahat i bezobrazan. Najveće bogatstvo je da budeš čovek! To su me roditelji učili. Danas je jako teško odgajati dete, jer ima dosta negativnih uticaja na decu. Ja kad sam odrastao nje bilo tik toka ni društvenih mreža. Deca postaju mnogo iskompleksirana.

Smatra da je odrastao onog trenutka kada je pobedio svoje komplekse:

foto: Kurir televizija

- Sastavni deo odrastaja, posebno u nekom tinejdžerskom periodu jeste da budeš malo iskompleksiran. Odrasteš onda kada pobediš svoje komplekse. Ja sam recimo u tom periodu bio opterećen time da li me neko gleda kad izađem i šta neko o meni misli zbog toga što sam sin poznatih ljudi. Sada me to ne zanima. Gledam da putujem sa devojkom, da poštujem svoju majku i svog oca, a drugi ljudi šta će da kažu to je nevažno.

Trenutno radi kao montažer na jednoj televiziji.

03:24 ZLATIN I PEJIN SIN OTKRIO ČIME SE TRENUTNO BAVI: Tako me je naveo životni put, ne zanima me šta će ljudi da kažu OTAC GA ODGOVARAO

- Ja radim neku seriju na jednom TVu. Tako me je naveo životni put. Radio sam prvo kao organizator, a sada radim kao montažer. Otac mi je govorio nemoj puno oko kompjutera, ali eto došli smo do toga da je to moj posao od kojeg zarađujem hleb. Živim sa majkom, ali nisam njoj na grbači. Nekad je i počastim ili odemo na ručak. Lepo je kad imaš svoj dinar, kad možeš da odeš sa devojkom u bioskop - rekao je Jovan.

Bonus Video:

00:12 MLAĐAŠNJI JOVAN PEJIĆ IPAK SMUVAO STARIJU RODIĆKU?! Odao ih je jedan detalj sa romantične večere! Mami Zlati neće biti milo (VIDEO)

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.