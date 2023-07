OTVORENA PANDORINA KUTIJA: Žika izmislio Milanov intervju i vikao na njega pred svima! Evo zbog čega je Stanković napustio Grand!

Pandorina kutija u ljubavnom trouglu Rada Manojlović, Milan Stanković i Žika Jakšić se otvorila. Kako smo juče ekskluzivno otkrili, "Grandov" producent je bio zaljubljen u pevačicu, zbog čega je minirao i sabotirao popularnog "plavog čuperka", koji je tad bio u vezi s Radom, nakon čega je pevač napustio "Grand".

Posle objavljivanja pomenutog teksta javio nam se novi izvor, koji je bio prisutan kada se dogodila skandalozna situacija u koju je bio upleten upravo Jakšić. On je, prema rečima sagovornika Kurira, jednom prilikom u alkoholisanom stanju vikao na Stankovića jer navodno nije hteo da posluša naređenje.

- Vidimo da je Žika demantovao da je bio zaljubljen u Radu. Pa mnogi pevači iz "Granda" to znaju, ali o tome se ćutalo. Štaviše, on je pred nekima imao česte svađe s Milanom. Jasno je pokazivao ljubomoru prema njemu. Manojlovićeva ga je kulirala, nije obraćala pažnju na Žiku, i to ga je posebno nerviralo. Bes je iskaljivao nad Stankovićem u svakoj prilici - priča jedan od pevača, koji je insistirao na anonimnosti.

- Sećam se, Milanov ujak je umro nedelju dana pre Evrovizije. Na dan sahrane rođenog brata svoje majke Milan je morao da peva kao gost na koncertu Marije Šerifović. Mogli su da reše da se ne pojavi kad je takva situacija, ali on je morao da peva. Odradio je on taj koncert, ali je posle toga tražio samo nedelju dana da odboluje ujaka, za kojeg je bio mnogo vezan, ali mu nisu dali. Želeo je da bude smiren pred Evroviziju, da ga ne obuzmu emocije zbog porodične tragedije, ali su iz produkcije insistirali na jednom intervjuu, koji je Milan svakako želeo da ispoštuje, ali kad se vrati s takmičenja - priča izvor i nastavlja:

- Žika je zapeo da mora da se intervju uradi, i to je on uradio umesto njega. Milana je to jako pogodilo jer on nikad takav intervju ne bi dao. Poludeo je, to je bila kap koja je prelila čašu. Žikin intervju u njegovo ime doživeo je kao gaženje preko njegovih reči i osećanja u teškom trenutku. Sve je išlo kako ne treba. Nažalost, to se dešavalo samo zato što je Jakšić imao emocije prema Radi. Naš sagovornik blizak "Grandu" tvrdi da se Milan i Popović nikada nisu posvađali. - Milan jako ceni Sašu i dan-danas. Ko zna šta je Žika Saši napričao. To samo njih dvojica znaju, ali Milan je ispaštao. Zapravo cela produkcija. Manje-više svi su to znali, ali se u to vreme ćutalo zbog odnosa. Niko nije želeo da se zameri - navodi izvor Kurira.

I tokom jučerašnjeg dana pokušali smo da stupimo u kontakt sa Stankovićem, ali on se na broj telefona poznat našoj redakciji nije javljao. S druge strane, Manojlovićeva je drugi dan zaredom bila nedostupna.

Žika nam je u prethodnom javljanju tvrdio da nikad nije bio zaljubljen u Radu. - Nikad u životu. Niti sam bio zaljubljen u Radu, a Milanu Stankoviću sam pomogao više nego iko jer sam ga lično preporučio Bregoviću i odveo da proba pesmu za Evroviziju, a kasnije učestvovao i na probama i pripremama i išao s njim za Norvešku. Ne znam odakle vam takve informacije. Uostalom, šta god da kažem, vi ćete napisati šta hoćete, pa se i ne nerviram više. Pozdrav od mene - napisao nam je on u poruci.

