IMAM POSEBAN DAR, U SPONZORUŠI PROBUDIM EMOCIJU: Bivši dečko Rozge šokirao izjavom "Muškarci su uglavnom papci"

Svetski poznat violončelista Stjepan Hauser progovorio je o muško-ženskim odnosima, a jednom izjavom je šokirao.

- Ja da sam žensko bio bih u Beloj kući. Uglavnom su muškarci papci, labilni su. Vide ženu i žensku lepotu i ne znaju gde su, pogube se - rekao je Stjepan na samom početku.

Stjepan se dotakao i toga da su neki ljudi u njegovoj blizini samo iz koristi, a onda je spomenuo i sponzoruše.

- To uzmeš pod normalno. Ja imam poseban dar. Čak i oni najgoru, da je ne znam kakva sponzoruša, ja u njoj probudim emociju. Ona pusti tu suzu, pusti tu čaroliju. Ne opterećujem se uopšte. Ja da sam žena verovatno bih bio gori od svih njih - rekao je on između ostalog - rekao je on.

Na koncerte Stjepana Hausera dolaze velike svetske zvezde, a na poslednjem koji je održao u Jermeniji pojavila se i najpoznatija svetska starleta Kim Kardašijan.

Stjepan je tada na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa Kim, oduševljen njenom pojavom.

"Žene iz Jermenije su prelepe", naveo je u objavi.

Podsetimo, veliku pažnju javnosti privukla je Stjepanova veza sa hrvatskom pop zvezdom Jelenom Rozgom. Par je bio u emotivnom odnosu dve i po godine, a vezu su raskinuli sredinom 2017. godine.

"Ovim putem želim da obavestitim medije da smo Stjepan i ja odlučili da prekinemo našu vezu i krenemo svako svojim putem. Iza nas ostavljam lepe uspomene i okrećem se budućnosti i novim životnim radostima. Zahvaljujemo medijima na razumevanju što o ovoj temi više ne želimo da pričamo. To je naša zajednička odluka i molimo vas da je poštujete", poručila je 2017. Jelena Rozga putem svog predstavnika za medije.

