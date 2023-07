KAZNIM JE, ALI NE MOGU DA ZABRANIM, TAKVA JE: Čola progovorio o provokativnim fotkama ćerke Une, pa otkrio šta joj ZAMERA!

Zdravko Čolić privatan život drži daleko od očiju javnosti, a sada je pričao o ćerki Uni koja je veoma aktivna na društvenim mrežama i koncertima, a kako kaže, uvek nađe vremena za odmor.

- Nije to stalno, imam ja i slobodnog vremena. Moji su otišli malo u Grčku, a ja ću do Zadra, neki prijatelji me čekaju, pa malo do Istre. Ima koncerata, ali i dana između - rekao je on.

Čola se osvrnuo i na koncerte koje je održao u beogradskoj Areni.

- Publika vuče tebe, a ti onda povučeš njih... Vidim ja momente kada publici pada glava, a onda krenu pesme koje vole, pa se dignu... Raspoloženje traje, a kod mene, što koncert odmiče, procirkuliše mi ceo organizam, a i publika te vuče. Tako da sam bolji u drugom delu koncerta nego u prvom - istakao je Čola.

Čolina ćerka Una je veoma popularna na društvenim mrežama, a pevač je sada otkrio da li je kažnjava.

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - dodao je pevač, pa je onda progovorio o ženi.

"PORODICA JE JEDNO, A SVE OSTALO JE DRUGO"

- Porodica je jedno, a sve drugo je drugo. Sa svojom ženom sam se 11 godina zabavljao pre braka, valjda smo mogli do tada videti šta nam je i kako nam je, ili da se rastanemo ili da budemo zajedno - istakao je on.

- Glupo mi je sad da čovek živi estradno... Svuda ima problema u braku, dođu ljudi u neka svoja stanja, i ovakva i onakva, ali ako se ljudi znaju, ako je godinama tako kako jeste... Mi smo barem tako u Bosni odgojeni, ne mogu reći baš isključivo patrijarhalno, ali na neki način tradicionalno, neke stvari se poštuju i s nekim stvarima se živi. Ceo život si po putu i upoznaješ razni svet... Ako imaš porodicu, ja sam za to da nikad ne dođe do razvoda u braku. Morao bi biti neki veliki, debeli razlog da bi se to desilo. A opet, s druge strane, pitanje je da li bi čovek bio na dobitku ili gubitku. Za sada je tako kako jeste, a čovek nikad ne zna... Možemo se posvađati, ali kad prespavaš to je to - rekao je Čola.

