ANĐELA ZA MENE VIŠE NE POSTOJI: Moka progovorio o 23 godine starijem dečku Đuričićeve "Moraš da budeš šmeker, a ne seljak"

Bivša košarkaška legenda Zoran Moka Slavnić, oglasio se nakon saznanja da bivša devojka njegovog sina Zvezdana, kontraverzna rijaliti učesnica Anđela Đuričić ima novog dečka koji je stariji od nje 23 godine.

- Dobro, i ja sam do skoro imao mlađu devojku. Ako si sposoban i još očuvan, to ne predstavlja nikakvu manu i prepreku. To je njen izbor - našalio se na početku razgovora Moka.

Kako kaže, Anđela ga je razočarala na kraju iako je sve nade polagao u nju.

- Ja sam stariji čovek i volim da to bude dostojanstveno, bez svađa i bez foliranja kako je to bilo. To su stvari koje se drže među 4 zida, imali smo prilike da vidimo gospođicu Anu u Zadruzi koja je to radila kako to ružno izgleda - iskreno kaže Slavnić pa dodaje:

- Anđela lično za mene više ne postoji. Ne zameram joj niti imam pravo da joj zamerim ako želi da bude sa drugim dečkom. Zašto ne postoji? Ne postoji zato što nije ispala minimalno kulturna da se javi, ne mora čak ni da mi se zahvali. Svi su videli i svi znaju šta sam uradio za oboje, pogotovo za nju. Što se tiče njenog dečka tj. izbora, želim joj sve najbolje. Mlada je i ima prava da ide svojim putem, ali za to uvek postoji stil i način. Moraš da budeš šmeker, a ne seljak.

Podsetimo, kontroverzna bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić nakon raskida sa Zvezdanom Slavnićem vratila se kod svojih roditelja u Crnu Goru. Kako su mediji preneli, Đuričićeva navodno ima novog dečka koji je 23 godine stariji od nje i imućan je biznismen. S druge strane, sudeći po objavama na društvenim mrežama, Zvezdan i dalje nije preboleo atraktivnu Crnogorku i nastavio dalje.

