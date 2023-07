OLJA CRNOGORAC POKRADENA! Bivša voditeljka prevarena na BRUTALAN NAČIN, otkrila kako je OPELJEŠENA: "Debela masna svinja!"

Bivša manekenka i voditeljka Olja Crnogorac veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde svoje fanove obaveštava kako o lepim, tako i o ružnim detaljima iz njene svakodnevice.

Ovog puta otkrila je ono što je mnoge u najmanju ruku šokiralo, a tiče se agonije, koju je proživela zahvaljući prevarantima, s kojima je sarađivala.

Naime, ona je objasnila kako ima problem sa čovekom koji joj je gradio kuću, a tom prilikom je nelegalno uzimao novac, pa je nestao, zajedno sa još jednom osobom.

- Osma i deseta božja zapovest su ne kradi i ne poželi ništa tuđe. E, taj što je krao i prisvojio sve tuđe bio je nadležan za majstora koji su nam gradili kuću, dakle sve što je trebalo da se dovuče od materijala, organizuju majstori on je bio za to. Njegova krađa je krenula mnogo ranije ali je uhvaćen tek sad i to zahvaljujući meni - započela je Olja pa otkrila kako je postala žrtva prevare:

- Znate kad vam se od starta nečija faca ne sviđa, jedna debela svinja koja se nalivala sa sedam litara koka kole, e to je bio on. I osoba koja kod koje sve može i sve će biti kako bi ti sve izašlo na nos. Na kontu naše kuće sagradio je ganc novu kuću na Trešnji, kupio je sebi auto i išao na letovanja kakva viđate samo u časopisima. Kad sam ušla u celu priču, rekla sam da meni sve u vezi njega smrdi, i klupko je počelo da se odmotava lagano - rekla je Olja, a onda je govorila o ciframa:

- Pukim slučajem otkrili smo da je dogovorio dnevnicu sa majstorima, ne držite me za reč, mislim da je bilo 40 evra, a nama je uzimao 80. Dakle, sebi 40 u džep, po 20 majstora svake nedelje pa vi računajte… Kupovao je duplo materijala, a talio se sa ćelavim mršavim projektantom kuće koju je zajedno sa svojim sinom sve to odvozio.

Olja je rekla kako su otkrili da je opisani čovek prevarant.

- Slučajno sa jednim majstorom smo sve to otkrili. Moj pokojni deda čim ga je video rekao je: ‘Ćerko, ovaj je lopov, na Boga ne misli’, što se ispostavilo kao tačno. Stalio i Olio radeći na kući, pokrali su sve, a druga situacija je bila kad je projektantov sin izjavio kako smo moj čovek i ja budale, kako nećemo provalilti da odlazi 60 metara kvadratnih pločica koje smo kupili, ali sve uvek dolazi na svoje. Ćelavi i debeli su došli na suočavanje sa nama na kraju i samo su nemo gledali u pod, ne progovorivši ni reč. Blama i stida ta dva ljudska otpada nemaju - šokirala je Crnogorac, pa je zaključila:

- Iako je prošlo godinu dana od našeg razilaženja, ja i dalje ne mogu da oprostim iako mi svi kažu da treba da budem srećna što sam na vreme otkrila dva go*neta pokvarena. Nisam na vreme! Trajalo je godinama, uspeli su i moj njuh da preveslaju. Debeli sa kućom na Trešnji i zavisnik od koka kole, jednom u firmi je izjavio kad je neko dobio otkaz: ‘E stigla nam je nova gazdarica, svi ćemo tako da završimo.’ Dragi moj, ja još sa tobom nisam završila. Nadam se da obojica gledate ovaj video jer od kazne božje možda pobegnete, ali od mene sigurno nećete. Ja sam onaj tip ‘Pamti pa vrati’. Mogu vas čekati godinama, ali ću vas dočekati. Nadam se da mirno spavate.

