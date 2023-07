LOMILI SU MI PRSTE, A POSLE SERIJE FOLK BILA ŽRTVA PEDOFILA: Katarina Bogićević i danas trpi uznemiravanja, a evo kako se bori

Pevačica i glumica Katarina Bogićević, poznatija kao Kejt, domaćoj javnosti je poznata od 2012. godine iz serije "Folk".

Ova talentovana mlada dama uspešno gradi svoju muzičku karijeru, a otkako je postala poznata pratile su je brojne neprijatnosti.

Drugarice su me istukle i slomile mi prst...

Kao devojčica Bogićevićeva je bila žrtva vršnjačkog nasilja. Vršnjakinje su je pretukle i tom prilikom joj slomile prst. Roditelji mlade glumice nisu imali izbora, pa su je odmah prebacili u drugo odeljenje.

foto: Printscreen

- Mnogo su me maltretirali u osnovnoj školi. To je bilo nenormalno, zbog toga sam promenila odeljenje. Imala sam drugarice, bukvalno su bile "mean girls" (zlobne devojčice) - najjače, najlepše... Ako uradiš bolje test od njih, one te sačekaju i istuku. Jedna od njih mi je slomila prst, posle fizičkog. Igrale smo fudbal i njih četiri protiv nas dvadeset cura. Naravno, nas je bilo više i pobedile smo. Bila sam kapiten moje ekipe... Imali smo deset-jedanaest godina... Posle toga su me sačekale. Istukle su me, slomile mi prst... Posle toga nisam išla u školu neko vreme. Tata me posle prebacio u drugo odeljenje - priznala je Kejt svojevremeno.

Bogićevićeva je kao mlada zvezda osetila gorak ukus slave i priznaje da se sa tim teško nosila.

foto: Printscreen/Instagram

- Kada je krenula "Folk" serija nije me bilo po tri meseca u školi. Deca su tada pravila anketu "Zašto mrziš Katarinu Bogićević?". Moja najbolja drugarica je uzela sve te listiće i tada sam videla šta ko misli o meni. Nemam lepih uspomena iz osnovne škole... Mnogo su me povredili - nerado se sećala mlada glumica.

Moji roditelji su prijavili pedofila koji me uznemiravao

- Kada sam radila na "Folk" seriji pisao mi je jedan pedofil. Ono što mi je pisao je dno dna, ne mogu da kažem šta je pisao... Te reči parališu... Moji roditelji su saznali ko je to i prijavili ga.

Na listu neprijatnih iskustava mlade umetnice upisano je i uznemiravanje pedofila. Ne šalji mi polni organ, zovi me na kafu.

foto: Printscreen

Bogićevićevu neprijatne ponude i poruke ni danas ne zaobilaze:

- Jako mi je to gadno. Nemam reči koliko mi je to odvratno što muškarci rade. Nije to samo zbog tematike polnog organa. Ne zanima me, znam kako izgleda muški i ženski poni organ, to smo učili u školi, kasnije videli kroz s*ksualno iskustvo. To je prosto normalna pojava, ali čemu to slanje i uznemiravanje. Ukoliko želiš da mi se svidiš, ako želiš da budeš sa mnom, ako želiš da ostvarimo kontakt, zovi me na kafu, budi maštovit, napravi neku foru, napiši neku lepu poruku i možda se nađemo, budemo u vezi, a možda se i uzmemo na kraju... To muškarci nemaju u glavi i možda zbog njihovih nesigurnosti i kompleksa to šalju. Mislim da je to grozno, odvratno i da žene treba da se odbrane svim silama. Uvek su mi takve osobe bile na blok - istakla je Kejt.

kurir.rs/srbijadanas