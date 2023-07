KARIĆ PRETI, ŠAVIJA SE NUDI ZA SVEDOKA: Spasli smo ko zna koliko devojaka od nasilnika, doneću DOKAZE i KAMPOVATI ispred SUDA!

Nataša Šavija reagovala je nakon što je bivši zadrugar Stefan Karić zapretio tužbom medijima u Srbiji koji su prenosili starleti optužbe da ju je pretukao.

foto: Nenad Kostić, Privatna Arhiva

- Samo da se javno obratim svim medijima. Pošto nasilnik najavljuje neke tužbe protiv vas, ne znam samo po kom osnovu, ali vam obećavam da ću vam za sve biti svedok na sudu, sa celom medicinskom papirologijom i svim dokazima. Pa makar kampovala ispred suda. Šta? Da nam se nasilnici šetkaju okolo, mlate devojke? Hvala vam što ste ga osudili, što je zahvaljujući i vama i meni dobio etiketu. Verovatno mu više neće pasti na pamet da slično uradi, znači spasili smo ko zna koliko devojaka. Volela bih da svaki i anonimni nasilnik se pojavi na naslovnicama tako, pa će malo sutra da mu se ponovi to - rekla je Nataša u svom obraćanju.

Stefan Karić i Nataša Šavija gotovo svekodnevno ratuju preko društvenih mreža, te nastavljaju da iznose prljav veš u javnost.

foto: Printscreen

Karić je nedavno objavio prepisku na kojoj je opružio Natašu da je koristila narkotike, zbog čega mu se ona javno obratila.

- Ako baš moram da kažem, nisam htela, ali reći ću. Poruka koju sam izbrisala je bila slika mojih s*sa. Jeste za osudu, već znam šta ćete da komentarišete, ali eto iskreno - napisala je Šavija.

Kako Šavija dalje navodi, on nije mogao da ima odnose sa njom zbog korišćenja narkotika.

- E, da vam ispričam jednu pričicu... Devojka se upozna s jednim dečkom i dopisuje se s njim konstantno nedelju, dve, tako nešto, dok je bila na moru... Bilo prelepo to dopisivanje, i on nju dočeka na aerodromu i pre nego što su otišli u izlazak, on siđe kolima u neku garažu, neki lik mu da nešto, kad ono - "sneg"! Kad je ponudio devojci i ona odbila, on se vadio na to da je hteo da je testira, jer kao ne voli devojke koje to koriste... Kad kraj večeri, oni u njegovom stanu, ono fali više od pola kesice! "Možda isparilo", pomisli naivna devojka. Kao i tad je hteo da je testira. I kao, "ajde, ma sigurno se prosulo, nema šanse da on to konzumira, taj "divan" dečko". I on je tako često išao u toalet, ali hajde... I kad su krenuli da se maze, ono se ne diže, da prostite! I devojka posle kad je čitala kako to deluje, naišla na to da je nuspojava impotencija. Zapitala se od koga je to nabavio i zašto to koristi, kad ono, sazna da mu je tata konzumirao razne nedozvoljne supstance i to na njegove oči, i to one najgore... Onda je shvatila da je jadničak žrtva svog oca - napisala je Šavija.

foto: Instagram

Ona je objavila još neko situacija o kojima je brujala javnost, te istakla da će svakog dana kačiti nešto, a Stefana je prozvala i zbog načina na koji se suprotstvavlja ljudima koji misle drugačije od njega.

- Pogledajte taj ego, znači sve je jasno kao dan. Kao, nekom je fora da odj*be Karića, on stvarno zamišlja da je neki m*donja. A pogledajte mu oči, da li mislite da je ovo stvarno voda ili? Da ne grešim dušu prema ovom divnom dečku, ne znam, meni čudno. A zatim psuje sve i snima, zamucao koliko ga potreslo. Kažu ne valja se sladiti tuđom mukom, ali s obzirom na to da se on brčka u moru sad, ja sedim kući sa donjom kapkom, tipa do poda, sa modricama, kao čudovište. Znači ne da se sladim, nego sreća do neba. Za ološe uvek. Za slabije sam štit - napisala je, između ostalog, Šavija.

Kurir/ Telegraf

Bonus video:

00:13 Nataša Šavija izjava iz bolnice