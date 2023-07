"TREBALO JE DA BUDE PORED MENE" Muž finalistkinje Nikad nije kasno oduzeo sebi život, slomila se kada je progovorila o tragediji

Finalistkinja osme sezone "Nikad nije kasno" Nathalie Prijović osvrnula se na proteklih deset meseci tokom takmičenja, a tom prilikom dotakla se i porodične tragedije kada je njen suprug pre šest meseci digao ruku na sebe.

Ona je istakla da joj je jedan od najlepših trenutaka bio kada je zapevala sa Milanom Đorđevićem iz grupe "Neverne bebe".

- To nije samo u emisiji, nego ja mislim i u životu jedno od najlepših sećanja, duet sa Milanom Đurđevićem. To je bilo nešto vanvremenski, apsolutno fenomenalno. Imala sam priliku da se uključim kao gost u njegovom intervju. Čovek je neverovatan, to je moj ideal muzički, ali i sve što govori.

Finalistkinja kaže da u dubini duše priželjkuje saradnju sa popularnim sastavom, a za Grand otkriva da li su do sada razgovarali na tu temu.

- To ne znam, pitajte njega, ali ja bih volela. Ko ne bi voleo? Ne razmišljam puno, pogotovo posle svega što se dogodilo, živim dan za dan. Neću da se prebacim u budućnost, ako bude nešto, biće fenomenalno – dodaje ona.

Početkom godine njen suprug je sebi oduzeo život, a to je za nju bio udarac koji se teško prevazilazi. Natali kaže da joj je u finalu posebno nedostajao on, ali da je uspela malo da se oporavi nakon tragedije.

- Evo večeras sam sama, Nenad treba da bude tu pored mene, tako mislim da kada sam pevala pesmu u finalu, bio je toliko nervoze, besa. Nisam to prevazišla i ne znam da li ću moći. Emisija mi je mnogo pomogla, imala sam drugi fokus, ne samo to ružno što se desilo – zaključila je ona.

