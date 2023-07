ŠAVIJA OBJAVILA SLIKU KOSE ZA KOJU TVRDI DA JOJ JE KARIĆ POČUPAO: Jeziv prizor iz Urgentnog centra

Starleta Nataša Šavija i rijaliti učesnik Stefan Karić ne prestaju sa međusobnim prepucavanjem putem društvenih mreža.

Ona je sada rešila da pokaže fotografiju, na kojoj je iščupana kosa, za koju tvrdi da joj je Karić počupao u noći kada ga je optužila da joj je naneo teške telesne povrede.

- Počupa kosa! Original slika iz Urgentnog centra, gde sam otišla pravo odande, otkud mi tamo ova kosa, pitam? - napisala je Šavija na Instagram profilu.

Odmah potom je objavila sledeću fotoghrafiju iz Urgentnog kako bi dokazala da je pramen kose slikala u bolničkoj posetelji.

Inače, oni su se prethodno prepucavali putem Instagram storija:

- Čim nema osobe u medijima, ona menja advokate, sve zarad medijske pažnje. Preko Karića ćete moći da imate pažnju. Znate da su mnoge postale zvezde preko moje grbače. Verujte nije mi težak ovaj teret, podneću ga stoički i dostojanstveno - pričao je Karić.

- Devojka koja je izbacila da ja danas treba da imam zabranu prilaska, da ja ne mogu da dišem, zbog toga što ja nisam još uvek osuđen. Jedva čekam da dođe to suđenje, da se sve karte otvore. Ceo život joj je želja da uđe u Zadrugu, a oni neću da je pozovu, pokušava preko moje grbače da se o njoj piše.

- Kardašijani, nisam vas prepoznala. Naklon do poda. Da se malo i ja nasmejem. Možete preko njega da dobijete medijsku pažnju, samo da vam razbije pola face i to je to jer niko nije tako neartikulisan i nenormalan da to uradi - napisala je Šavija.

