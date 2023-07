ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Mrvicu šamarali kriminalci, Lepoticu i Zver nahvatali preko grane

Leto je u jeku, a tračevi ne jenjavaju.

Svaki dan novi trag i novi tračevi. Pozabavićemo se svežom aferom. Poznati pevač je dužan klanu i sad mora za džabe da peva svaku proslavu. Međutim, nedavno se dogodio skandal. Folker je zakazao tezgu u inostranstvu, a jednom od žestokih momaka je taj dan bio rođendan. Oni su ga zvali i nije se odazvao. Pustili su ga da ode na tezgu, a kada se vratio na aerodromu ga je dočekalo neprijatno iznenađenje. Tri momka su mu uzela kofer i zamolili ga da sedne sa njima u kola. Pevača ćemo da zovemo Mrvica. Nije imao kud, ušao je u vozilo, a tada je krenulo šamaranje. Obrazi su mu bili crveni kao ringla. Uzeli su mu sav honorar od te tezge, skupoceni sat sa ruke i ostavili ga na pola autoputa. Kofer su mu takođe izbacili. Bila je to samo opomena. Uplašen, sam i nervozan zaustavljao je vozila. Jedan čovek mu je stao i povezao ga do Sava Centra. Tu ga je sačekala supruga. Mrvica slučaj nije smeo da prijavi policiji. Pozvao je glavnog bosa i izvinio se za ponašanje i nepoštovanje. Dobio je poruku da mu ne padne na pamet da zakazuje tezge dok ne proveri da li ima nešto važno za njih da peva. Eto, i to se dešava. Težak je pevački hleb.

foto: Kurir štampano

Ali da vas razveselim jednim saznanjem. Lepotica je poznata manekenka, a Zver neka bude njen dečko iako je on daleko od zveri. E, sad ona ni ne sluti da je verenik vara i da je neveran. On živi i radi u inostranstvu i baš u jednom butiku je sa svojom seks kombinacijom pazario skupocene stvari. Zver nije računala na to da ima naših ljudi, pa se opustio. Ali, prodavačica, gle čuda naša loza. Živi i radi u inostranstvu i baš ih je uslužila. I dok su Zver i njehova švalerka pričali na našem jeziku, ona je mudro ćutala i sve slušala. Nije joj bilo teško da shvati da su ljubavnici. Kada su izlazili iz radnje ona ih je pozdravila sa "doviđenja", što je manekenkinog supruga šokiralo. Zamolio ju je da nikako ne pisne i nikome ne priča da je bio u šopingu. Ali ona nije izdržala ispričala je sve svom drugu, a on je jedva dočekao sve da proširi dalje. Sada svi pričaju o tome. Ko ga šiša kad se ne čuva. Toliko od mene za danas drage moje abronoše. Čitamo se i sledeće nedelje, spremam vam nove tračeve.

foto: Kurir

