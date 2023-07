"DECA MI ULIVAJU NADU DA ĆU IMATI DUGU KARIJERU!" Lena šokirala tokom tradicionalnog koncerta: Ovo mi je baš posebno (VIDEO)

Leto je počelo a samim tim organizuje se i veliki broj događaja na otvorenom, kako za najmlađe tako i za one starije. Na opštini Čukarica tradicionalno je organizovan koncert na kome su ove godine nastupali Lena Kovačević i Bojan Marović koji su otkrili svoje utiske o ovom događaju.

foto: Kurir TV

- Ovo je mnogo slatko, deca su dva sata pre početka koncerta zauzeli mesta. Za razliku od nas odraslih, imam utisak da deca ne kasne - primetila je Lena i dodala.

- Hvala Turističkoj organizaciji Čukarica. Mislim da opština Čukarica stvarno brine o svojim najmlađima. To je moje lično mišljenje jer svake godine se u ovom parku neke mnogo lepe stvari dešavaju. Ovo je jedinstvena prilika da se družimo sa klincima i roditeljima i da provedemo jedan lep dan i jedno veče napolju - zaklučila je Lena.

foto: Kurir TV

- Turistička organizacija Čukarica je zaista pokazala veliko srce. Ove godine smo mi ti koji će da uveseljavaju ljude, i baš sam srećan. Hvala im na pozivu, i hvala ljudima što će doći - rekao je Marović.

- To što većinu publike čine deca, to ti uliva nadu da ćeš definitivno imati jednu dugu karijeru. Stvarno nam na koncertima prilaze klinci od 5-6 godina, pa do 11-12 godina, i kada ti oni kažu "ja mnogo volim vašu muziku", to ti stvarno daje jedan super osećaj. Za 10 do 15 godina oni će imati blizu 30, i to je ozbiljna publika. Uvek kada se družim sa našim ljudina, ovi letnji koncerti su za mene baš posebni - rekla je Lena.

- Imam veliku odgovornost, pojavljuju se roditelji sa klincima, i to je dobar znak. Znači da uče klince nekoj muzici koju su oni upoznali - rekao je Marović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs