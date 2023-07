ŠAVIJA KRENULA DALJE! Nataša rešila da ništa ne može da je zaustavi, obavestila svoje pratioce: Novi brutalan sadržaj na stranici!

Nataša Šavija čeka još jednu operaciju kako bi svoje lice pokušala da vrati u prvobitno stanje, a prepucavanje sa Stefanom Karićem koji je zvanično osumnjičen za nasilje, ne prestaje.

Iako je promena na Natašinom licu očigledna, starleta je želela da napravi korak napred i nastavi tamo gde je stala.

Nakon dva i po meseca menjanja bolničkih postelja i sedenja kod kuće, odlučila je da se sredi i pokuša da život vrati u normalu.

Na svom Instagram profilu obavestila je svoje pratioce da je ponovo snimala sadržaj za Only fans.

- Novi brutalan sadržaj na mojoj stranici. Sniman pre neki dan, sa naočarima, ali se menja ništa - napisala je Nataša.

Podsetimo, Šavija je ponovo uradila retrospektivu događaja i snimka sa svadbe, te je otlrila nove detalje nemilog događaja i komentarisala Stefanove izjave.

- Kardašijani, nisam vas prepoznala. Naklon do poda. Da se malo i ja nasmejem. Možete preko njega da dobijete medijsku pažnju, samo da vam razbije pola face i to je to jer niko nije tako neartikulisan i nenormalan da to uradi - napisala je Šavija.

