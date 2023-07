"NE ZNAM KOLIKO SAM SE PUTA POMOLILA.." Breskvica o nezgodi sa nastupa, koleginicama i konkurenciji, evo koga je posebno POHVALILA

Mlada zvezda Anđela Ignjatović Breskvica jedna je od trenutno najangažovanijih pevačica na našoj sceni. U prilog ovoj tvrdnji govori činjenica da je Anđela uveliko na turneji po crnogorskom primorju gde se za svaki nastup traži karta više.

Ona je prvi put komentarisala nastup na nedavno održanom Music Week-u na Ušću, a govorila je o svemu, lepim, ali i ružnim situacijama zbog kojih su mreže "gorele" danima nakon festivala.

- Polako je krenula sezona, svakodnevni nastupi, pa čak i dva puta dnevno. Tako da je baš naporno, ali nema veze. Baš sam se uželela mora. Kad god uhvatimo priliku odemo na plažu, okupamo se ceo dan i onda pravo na nastup - otkrila je Bresvkica.

Nedavno je održala spektakularni nastup na "Belgrade Music Week-u" o kojem se danima pričalo, što zbog spektakla koji je priredila u narodnoj nošnji, ali i zbog neprijatnih situacija koje je doživela na sceni.

- To mi je bio prvi nastup u Beogradu, ujedno i prvi tako veliki nastup. Na Ušću je bilo prelepo i bilo je stvarno previše ljudi. Nekako, želela sam da svojim ljudima poklonim ono što ne mogu tako često da čuju, a to je nešto što ja privatno volim, da pevam i slušam. Smatram da na tako velikoj bini, na tako velikom događaju pred toliko ljudi teba prosto da se izađe na takav način, treba da budeš pristojan, da pokažeš nešto što znaš, ali na lep i normalan način. Meni je stvarno bilo mnogo drago kad sam videla reakcije ljudi, imala sam ogromnu tremu. Ne znam koliko puta sam se pomolila pre nego što sam izašla na binu, ruke su mi se tresle i totalno sam se odsekla - ispričala nam je pevačica i pomenula pesmu "Veseli se srpski rode" koju je pevala pred punim Ušćem pre nekoliko nedelja:

- Znala sam kako će ljudi da odreaguju, jer mislim da je svima koji su iz Srbije pesma veoma draga, isto kao "Đurđevdan". Jako mi je bilo drago što je i Danica Crnogorčević videla to, što je komentarisala, posle smo se i čule. Tako mi je toplo kad se setim tog nastupa. Otprilike na tom nastupu je nedostajalo toliko stvari koje smo pripremili, nije se desilo mnogo toga što smo pripremili, ali nekako je sve ispalo savršeno - rekla je ona i otkrila Daničine utiske nakon njene interpretacije.

- Zahvalila mi se što sam odlučila tu pesmu da pevam. Divna jedna žena, baš onako previše draga osoba.

Kako je u daljem razgovoru navela, tri pesme njenih kolegnica Danice Crnogorčević - "Veseli se srpski rode", Tanje Savić - "Zlatnik" i Cece Ražnatović - "Pile", nikada neće prežaliti što nisu njene, odnosno što ih nije ona snimila.

Kako je i ona, pored mnogborojnih kolega takođe doživela i veoma ružne stvari na Ušću, kada ju je nekoliko puta bahata publika pogodila raznim predmetima, Breskvica je prvi put progovorila i o tome i otkrila kako je reagovala kada ju je drvo pogodilo direktno u glavu.

- Jako je bilo nezgodno i ružno. Ne bojim se da će to postati trend i nastaviti da se dešava. Na nastup dolazim da publici pevam i da se slikam, da se družim sa njima. Jako sam se iznenadila, bila sam pogođena dva ili tri puta, na mrežama kruži samo jedan snimak. Prvo su me pogodili drvetom u glavu, pa u nogu, pa onda u nos. Videla sam da nisam bila jedina, mislim da su čak svakog izvođača gađali. Mislim da je to jako ružno, da to ne sme da se događa, smatram da je tu organizacija dosta kriva. Dobro, bilo pa prošlo. Što se tiče moje reakcije, smatram da je isto donekle jako ružno da izvođač sada zaustavi nastup i izvedi tog nekog ko je to uradio. Ja to nikada ne bih uradila - napominje ona i dodaje kako takve situacije utiču na izvođača:

- Mislim da se i na tom snimku vidi da sam se ja jako razočarala u tom trenutku. Čini mi se da sam kada sam pogođena u nos da sam pevala Nikotin, jer došla sam tu, pevam uživo, mislim da sam bila jedna od retkih koji su tamo zapravo pevali uživo. Došla sam tu, spremala sam to jako dugo, dala sam sve od sebe, ostavila sam srce ljudima i neko te u tom trenutku gađa predmetom u lice. To su samo deca koja žele pažnju verovatno - rekla je ona.

Kako su Tea Tairović, Milica Pavlović i Aleksandra Prijović nedavno objavile albume koji su prihvaćeni od strane publike, Breskvica je otkrila i koji od ta tri najradije sluša i čije pesme su joj se izdvojile.

- Smatram da svako od njih, tačnije svako od nas ima svoju publiku. Postoje ljudi koji žele da čuju i Teu i Milicu i Aleksandru. Oko toga nema potrebe da se polemiše. Poenta je da svi treba da se ponašamo isto na bini, da damo energiju i učinimo sve da se ljudi koji dođu na naše nastupe dobro provedu. Mislim da su sve tri izbacile jako dobre albume, jako kvalitetne. Mislim da su se potrudile i to se jako vidi. Ono što ja najviše slušam u poslednjih par dana jeste album Aleksandre Prijović. Nekako mi je jako čudan, nisam očekivala to. Njen glas mi je u svakoj pesmi savršen, produkcija mi je savršena, aranžmani su mi savršeni. Eto to je jedan od albuma na koji sam možda ljubomorna zato što nije moj.

