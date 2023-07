VENDI O PORODICI, BRAKU I SUPRUGU KOGA GODINAMA KRIJE OD JAVNOSTI! Otkrila recept za uspeh i progovorila o svemu što NIKADA NIJE!

Vesna Vukelić Vendi prošle godine izdala je svoj prvi roman koji nosi naziv "Misterija crne žene", a s obzirom na to da je knjiga izazvala veliko interesovanje, napravila je nekoliko promocija do sada.

U razgovoru sa domaćim medijimam posle objavljivanja „Misterije crne žene“, otkrila je da je knjiga pisana godinama, kao i da je zasnovana na istinitim događajima iz njenog života.

„To bi trebalo da pitate neke druge ljude koji kažu da je ‘Crna svadba’ smešna u odnosu na ovaj moj roman. Ko pročita moj roman, ostaje mudar do kraja života“, rekla nam je pevačica na pitanje da li će se njeno književno delo možda ekranizovati.

S obzirom na to da njena knjiga govori o borbi dobra i zla, Vesna je otkrila da li na estradi ima demona.

„Postoje ljudi koji rade za Boga, oni moraju mnogo da se odriču, oni su u manjini, ali su nagrade velike, čovek je svake godine sve jači i jači i postoje duhovni terminator, za razliku od ostalih koji se hvale nekim stvarima, automobilima na lizing, sumnjivim kućama i tako dalje, i oni se urušavaju. Njihov potpis je vrlo jednostavan i sve su sitniji i sitiniji, na kraju ćemo da ih tražimo pod mikroskopom.“

Vendi je dva puta učestvovala u rijalitju „Farma“, a nakon toga je dve godine bila voditeljka jutarnjeg programa „Parovi“. Sada je otkrila da li je sada stavila tačku na rijaliti karijeru?

„Stavila sam tačku na učešće u rijalitiju, ali sam vezana i dalje za takvu vrstu programa kao komentator. Ne može svako da bude komentaror, to ne može da bude onaj ko ima crva u glavi. To je psihološka igra, moramo da razobličavamo to. Rijaliiti je kao nož, sa njim možemo da sečemo hleb i da ubijemo čoveka. To je složena igra.“

Pevačica je duže od dve decenije u braku sa bivšim fudbalerom Branimirom Banjcem sa kojim ima ćerku Nikolinu, te je otkrila kako je uspela da sačuva idealan odnos godinama.

„Nikoga ne krijem, nego ako o nečemu ne pričam, ljudi nemaju pravo ni da te pitaju. To se zove intima, to je kao kada bi me pitali da li mogu da zavire u moju sobu i vide šta se radi. Zdravko Čolić je isto sačuvao svoj brak, postoji još mnogo javnih ličnosti koje o svojoj intimi ne pričaju. Sve što siluje narod sa tim – ovo je naša porodica, evo kako izgleda, evo gde putujemo, to nije istinito. Ljudi kao da nisu živi ako ne objave gde su danas i šta rade.“

Njena ćerka Nikolina ima 22 godine i studira ekonomiju.

„Ona ove godine završava ekonomski fakultet, govori engleski i italijanski jezik. Takođe je teniski sudija za decu do 12 godina. Tenis trenira od svoje treće godine, to je predivan sport za devojčice, meni se svideo tenis te 2003. godine. Ja kada sam bila mala gledala sam Bobana Živojinovića, ali tada je tenis imao neku drugu čistotu. Tenis je predivan za devojčice i sve bi trebalo da treniraju atletiku, klizanje ili tako nešto. Nikolina je jedna izgrađena ličnost. Ekonomiju završava na državnom fakultetu, to je važno naglasiti jer sada postoje surogati i na mufte se završava fakultet, ali uvek se vidi kada se sa nekim komunicira ko je ko“, ispričala je Vendi.

