BIO ZVEZDA 90-IH, A ZAVRŠIO KAO MOLER! Limen se preselio u London i za koru hleba zarađivao zanatom! NISAM IMAO PARA!

Kada se generaciji koja je devedesetih godina prošlog veka, a koja je pratila dens scenu, pomene ime Nikola Kostića, retko ko zna o kome se radi. Ali kada se kaže Limen nema ko ga ne zna.

Važio je za veliku zvezdu tog vremena, snimao je albume, imao nastupe, dobro zarađivao. Ljudi su ga voleli, ali onda se odjednom sve preokrenulo. Na vrhuncu slave ovaj novosadski muzičar je nestao sa scene. Ali, nije on samo napuistio muziku, već je spakovao kofere i otišao iz Srbije.

foto: YouTube/Printscreen

Život je nastavio u Londonu, ali nij ebilo sve onako kako je zamišljao. Kada je pošao u Veliku Britaniju verovao je da će i tamo moći da živi od muzike. Ali, prevario se. Na kraju je završio kao moler.

- Počeo sam da egzistiram u Londonu pod parolom "snađi se". Aplicirao sam za dozvolu da ostanem kao umetnik i dobio sam je. Probao sam da radim ono što i u Srbiji, svirao sam sa nekim bendom i iz iskustva sa njima sam shvatio da to neće ići. Nisam imao para, imao sam dosta godina, nisam Englez, nisam pripadao nekoj populaciji koja je imala prođu tamo - rekao je on jednom prilikom za portal Mojnovisad.

foto: YouTube/Printscreen

Limen nije imao kud pa je počeo da se bavi zanatom.

- Život me je odvukao na drugu stranu, završio sam molerski zanat i onda su me ubedili da se vratim ovde i da snimim još jedan album "Limanija". I dalje sam eksperimentisao, ali egzistencija nije mogla da se zaokruži tom pričom - dodao je tada Li Men.

Njegov život u Engleskoj nije dugo potrajao. On se vratio u svoj Novi Sad, promenio je ime u Nikkileeman i počeo da nastupa kao di-džej i voditelj kvizova u pabovima.

foto: YouTube/Printscreen

- Oblasti su manje više već poznate, barem onako kako ja radim kviz. Imaš od osam do deset pitanja iz svake oblasti, a one mogu biti opšte znanje, muzika, film, istorija, književnost, geografija, flora i fauna, hemija, fizika... Pitanja moraju biti uvek drugačija ili da drugačije zvuče, jer ima dosta ekipa koje idu sa jednog na drugi kviz, pa ne smem da ponavljam pitanja. Sreća da imam Google, Wikipediju, pomaže mi i dnevna štampa, bukvalno sve i svašta. Radi često i moja žena (smeh) - objasnio je on u intervjuu za Oradio.

Limen je prvi nastup imao 1989. na Zaječarskoj gitarijadi, ali veći uspeh je ostvario tek kada je 1995. kada je promenio estradno ime. Njegov najveći hit bila je pesma "Zemljotres, urnebes" sa albuma "Panonski ljubavnik" iz 1996. godine, koju je otpevao zajedno sa grupom Montenigers i pevačem Bilijem Kingom. Specifičnog imidža, ćelav sa repom na potiljku, sa duhovitim tekstovima i specifičnim, šaljivim načinom pevanja brzo je osvojio simpatije publike.

foto: YouTube/Printscreen

Snimio je još nekoliko albuma, a poslednji pre 13 godina. Učestvovao je i u rijalitiju "Farma". U grupi je sarađivao s pevačicom Ksenijom Mijatović.

Kurir.rs

Bonus video:

03:32 ĐOLE ĐOGANI OTVORIO DUŠU I RASPLAKAO SE: RAZVOD SA SLAĐOM ME JE DOTUKAO! Bio skroz van sebe, a posle svega mu je rekla OVO