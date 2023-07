MAJA PRETUKLA BILALA?! Marinkovićki pao mrak na oči zbog ljubomorne, Brajlović izjurio iz stana, 2 DANA se krio od nje, evo i gde

Maja Marinković i Bilal Brajlović odselili su se u Sarajevo gde su iznajmili stan, jer njegova porodica nije želela da svi zajedno žive u porodičnoj kući. Međutim, ovom paru ruže uopšte ne cvetaju, što su nedavno dokazali i kad je Maja gostovala u "Narod pita", gde su se posvađali telefonskim putem, zbog čega je napustila emisiju.

Međutim, kako "Star" piše, pre nego što su došli u Beograd, imali su ozbiljnu svađu, čak je Maja i fizički nasrnula na Bilala koji je pobegao od nje. Navodno, Maja je poludela jer je navodno njen dečko flertovao sa jednom devojkom u kafiću ispred nje, zbog čega je napravila opštu dramu.

Brajlović se dva dana krio u hotelu, da bi se odazvao tek kada ga je Taki pozvao i pitao šta se dešava.

- Maja i Bilal su bili u nekom kafiću preko dana i za susednim stolom su sedele neke devojke koje su ih pitale da li mogu da se footgrafišu sa njima. Sve je bilo u najboljem redu dok u nekom trenutku Maja nije promenila izraz lica i rekla Bilalu da krenu u stan. Kada su stigli ona je napravila haos, gađala ga je jastucima, čašom, nasrtala na njega... On je pitao šta se desilo i zašto je poludela, da bi mu ona rekla da je sve videla i da nju niko ne može praviti budalom. Da sumnja da je on sa jednom od devojaka koje su se sa njima slikale bio i da nju ne pravi budalom - kaže izvor.

- Bilal je bio šokiran, gurnuo je na krevet i istrčao iz stana. Zvao je drugare i sve im ispričao, pa je na dva dana uzeo hotel da ga Maja ne bi našla. Ona je nakon dva dana kako se on uopšte nije javljao i nije znala gde je, nazvala Takija i rekla mu da dođe po nju. Onda je Taki zvao Bilala da vidi šta se dešava. Zamoli ga da ode u stan kod Maje i da se pomire, da ne bije on put do Sarajeve za džabe. Tako je i bilo. Bilal je Maji rekao da ako se slična situaija ponovi završavaju zauvek- završava izvor.

kurir.rs/Star

