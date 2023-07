MIŠA GROF SPREMA NOVU TUŽBU PROTIV NIKOLINE! Svekar ne odustaje, od snajke na sudu traži 800.000 €! "Imam LJUBAVNIKE U DNEVNIKU"!

Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, ne prestaje da progoni snajku Nikolinu Pišek, koju je ubrzo nakon smrti sina Vidoja Ristovića zasuo tužbama.

Ovaj put je, kako saznajemo, odlučio da na sudu od voditeljke traži da mu vrati 800.000 evra, za koje tvrdi da im je pozajmio za kupovinu i renoviranje vile u Zagrebu. Slično je pokušao da uradi i pred pravnim organima u Hrvatskoj, ali je tamo izgubio spor, pa je hoće tužbu sada da podnese u Srbiji.

- Miša Grof je odlučio da po svaku cenu istera svoje i da od Nikoline naplati i poslednji cent. Nada se da će sud u Srbiji doneti drugačiju odluku od onog u Hrvatskoj, gde je tražio da se donese zabrana prometa nekretnina kako Nikolina ne bi mogla da proda kuću koju su ona i Vidoje kupili dok je on bio živ. On je više puta odlazio na ročišta u Zagreb, jer nije odustao od tvrdnji da im je redovno slao novac. Nikolina je negirala da je on pomagao nju i njenog supruga finansijski, ali Miša Grof tvrdi da on ima dokaze da je u pravu - priča naš sagovornik koji je upućen u ceo slučaj.

- Vitor je angažovao čitav tim advokata kako bi prikupili sve dokaze za sud, jer mu je vrlo stalo da ovaj slučaj dobije. On stalno govori kako ima mnogo dokaza napismeno, ali to nikad nikom nije pokazao. Čak i Vidojev dnevnik koji je više puta pominjao niko nikad nije video od porodice, niti iko zna da je njegov pokojni sin pisao beleške. Miša Grof na suđenje u Zagrebu nije priložio nikakve dokaze, zbog čega mu je sud odbacio tužbeni zahtev - navodi naš izvor. Ristović juče nije odgovarao na naše pozive, dok je broj telefona Nikoline Pišek bio nedostupan.

Nedavno su njih dvoje imali javno prepirku koja je nastala nakon što je voditeljka za hrvatsko izdanje Storija govorila o odnosu s porodicom pokojnom muža.

- Pojedinačni komentar ne može da ugrozi karijeru, ali hajka koja se može dogoditi, a ja sam je preživela, to zna biti stravično opasno. Ja se s tim dobro nosim, ali iza mene su godine treninga. Najgoreg mogućeg. Ne biste verovali koliko me to ne dotiče. Neko vantelesno iskustvo, kao da se događa drugom. Znam da je to ljudima neshvatljivo jer stalno dobijam poruke "bravo", "izdrži", a ja to živim već godinu dana. Jao, kad bi svi samo znali koliko ja još stvari imam da kažem... Sve u svoje vreme, ako do toga ikada dođe - kazala je ona.

Nikolina je tada potvrdila da je njen suprug preminuo u stanu kod ljubavnice i da je i njegov otac navodno sve to znao, ali je u javnosti plasirao sasvim drugačije.

- Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi s njim, a moj svekar je to formulisao kao masaža. Sve je jako čudno, uglavnom, zdravstveni nalaz je potvrdio da mu je srce otkazalo - rekla je Nikolina.

Nakon ovoga Miša Grof se razbesneo i zapretio Nikolini da će objaviti dokaze da je imala ljubavnike.

- Nije istina. Ona je luda žena. Nikad to nisam ni pričao. Imam dnevnik sa imenima muškaraca s kojima je bila dok je bila u braku s Vidojem i sve ću to objaviti. Ne lajem, ja ćutim, a ona laje. Ona je davala komentare u moje ime. Bila je na sahrani i više je nikad nisam ni video a ni čuo. Imovina o kojoj se pisalo je imovina mojih roditelja, najbolje da joj to dam - poručio je on pre 20 dana za Kurir.

