"ŠTO MI SE PLAČE" Dušica Jakovljević u BOLNICI, čeka je peta OPERACIJA nosa, otkrila od čega STREPI pa joj zasuzile oči

Voditeljka Dušica Jakovljević primljena je jutros u bolnicu, gde je čeka peta operacija sinusa, koju je već jednom odložila zbog loših rezultata.

- Držite mi fike, pregledaćeme je internista i reći će mi da li će me danas operisati. Ja se nadam da hoće. Što mi se plače - rekla je Dušica u videu koji je objavila na putu za bolnicu.

Voditeljka je potom objavila i fotografiju iz bolničke postelje na kojoj je nasmejana i raspoložena.

Podsetimo, petu operaciju sinusa ranije je otkazala morala je da odgodi zbog nekih loših rezultata.

- Operisala sam sinuse, a operacija devijacije me tek čeka. Trebalo je još u novembru da to sredim, zapravo tada sam krenula s intervencijama s kojima sam tek sada nastavila zbog televizijske sezone. Nisam bila u prilici zbog količine posla da se posvetim zdravlju. Odlagala sam mesec za mesec i tako dođosmo do kraja "Zadruge". Da sam te nehirurške intervencije završila tada kada je trebalo, imala bih ih dve, tri, a mene sledeće nedelje čeka peta. Nakon toga, početkom jula operisaću i devijaciju. Nagrabusila sam - rekla je nedavno Jakovljevićeva.

