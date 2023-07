ŠTA KAŽU NOVE URAGANKE ZA SVOJE PRETHODNICE? Otkrile za Kurir TV: Zbog teatralnosti, nastup završimo sa modricama (VIDEO)

Ivana Nikolić, Sanja Vučić i Ksenija Knežević više nisu članice grupe "Hurricane" već su na njihovo mesto došle Jovana Radić, Miona Srećković i Sara Korouman.

Naseldnice su često upoređivali sa stalnim sastavom, a Kurir televizija ih je pitala da li im to smeta:

- Smatram da nije to kao na početku jer nas sada ljudi identifikuju kao Hurricane, a ne kao evo su nove Hurricane. Mislim da je taj period oko indetifikacije prošao i da su nas ljudi prihvatili kao nas tri. Pojedini su skeptični, ali kada dođu na nastup uvere se u suprotno. Smatram da to upoređivanje nije loša stvar s obzirom na to da su njih tri fantastične.

Potom su odgonetnula kako se uzajamno slažu:

- Stvarno se ne tučemo, mi se volimo. Na nastupima smo sve tri teatralne, pa volimo da mašemo rukama i onda znamo mikrofonima da se udarimo. Zbog entuzijazma, i nenamernog udaranja, nastup završimo sa modricama. Previše osećamo pesmu, pa onda lete ruke. Ovakav kolektiv je fenomenalan, baš smo se lepo uklopile i sprijateljile.

