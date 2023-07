"KARLEUŠA GOLA PEVALA U LESKOVCU, A SAD PLJUJU OBUČENU DEVOJKU" Branka Blek Rouz: Dođite kod mene da vidite ŠTA JE PRAVI STRIPTIZ

Ovogodišnji leskovački karneval ostavio je gorak ukus i izazvao zgražavanje mnogih posetilaca, ali i šire javnosti zbog jedne neprimerene tačke.

Naime, 17. međunarodni karneval u Leskovcu ugostio je skoro 30 grupa iz zemlje i inostranstva. Među zanimljivim koreografijama iz Turske, BiH- Republike Srpske, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Indonezije i više gradova Srbije, našla se i jedna igračica koja je prisutne ostavila u šoku, posebno ako se uzme u obzir da ovaj karneval uglavnom okuplja porodice i decu.

Branka Blek Rouz, najpoznatija srpska striptiz plesačica, uključila se u emisiju Puls Srbije gde je dala svoj komentar o snimku koji je podelio korisnike društvenih mreža.

- Slušam ovu najavu, slušam odbranu i pranje te organizacije. Prvo tu bi trebalo pitati organizatora kako je to zamislio i organizovao. Drugo ja sam čula da je i prošle godine bila afera u Leskovcu, oko Roštiljade i Karleuše, da su se pisale peticije da ne nastupa, pa je nastupala. Meni to deluje kao neka reklamna kampanja da bi se čulo za te karnevale.

foto: Kurir televizija

- To isto nije loše za tu plesnu grupu. Ali ajde da ne budemo lažni moralisti, ja nikome ne sudim, ja sama radim striptiz i striptiz se radi u striptiz klubu, tematskom klubu gde je ulaz dozvoljen za više od 18 godina. S obzirom da su tu bila koliko vidim deca, a koliko vidim na snimku, nisam videla da se devojka svlačila. Ona je bila u nekim najlon čarapama, šorcu i u nekom topu.

- Bila je obučena, Branka? - upitala je voditeljka Anastasija Čanović.

- Kako to mislite? Da li je Karleuša bila obučena sa dve nalepnice ili trake na Trgu Republike i na Roštiljadi u Leskovacu? - odgovorila je Branka.

foto: Kurir televizija

- Dakle, ovo je vama dovoljno obučeno za karneval nastup? - upitala je voditeljka.

- Ona imala na primer samo dve trake, ne samo ona, mnoge pevačice. imala je dve trake, nalepnice, možete ući pa pogledati te nastupe, ne prozivam je, to je njen izbor. Svaka čast. Pevala je pesmu Hiljadu ljudi u moje grudi večeras gleda. Ta igračica, koliko vidim, imala je više gardarobe nego ta pevačica, možda je samo falio mikrofon da zapeva, pa ne bi bila možda toliko osuđena. Ne napadam ja Karleušu, svaka čast, ona takav ima taj stil. Ali ne samo ona mnoge kod nas. U svim spotovima, domaćim i stranim, uključite spotove pa pogledajte, više golotinji imate u svakom spotu i na svakoj televiziji - rekla je Branka.

foto: Kurir televizija

- Da, ali evo, Branka, ostaje izbor gledaocima odnosno posetiocima nekih koncerata i određenih muzičkih zvezda da tamo odu i uživaju u koncertu ili ne. Ali ovo je ipak nekako karneval, porodični festival, bilo je i mnogo dece - istakao je voditelj Miloš Anđelković.

- Deci tamo nije mesto noću. Deca ležu da spavaju, u 9 sati. To je bila noć. Šta će deca tamo? Ja tu devojku ne znam, igrala je, radila tamo akrobacije, bila u šorcu, znači nije bila gola, nije se skinula i to nije striptiz. Striptiz je kad se neko skine. To je neki modern ples. Takav ples ja vidim svaki dan u svim spotovima i na svim televizijama. To je neki moderan ples. Možda je ona ubacila više elementa taj erotike. Ali to nije striptiz. Ja vas pozivam da dođete kod mene u klub Nemanjinu 4 da pogledate kako izgleda striptiz - rekla je Branka.

05:36 BRANKA BLEK ROUZ UŠLA U SUKOB SA VODITELJIMA OKO SKANDALA U LESKOVCU: Karleuša je tamo pevala gola, a ova devojka je bila obučena

Saopštenje Turističke organizacije grada Leskovca Akrobatska grupa "USB" iz Niša učestvovala je na Vestivalu vatre na “Karnevalu Leskovac” peti put za redom. Četiri prethodna nastupa izazivala su odeševljenje kod publike, te su i peti put angažovani od strane nas kao organizatora manifestacije. Po prvi put deo njihovog performansa je bio sporni plesni nastup. Kao dugogodišnji saradnici, misleći da će njihov nastup kao I prethodnih godina biti na visokom profesionalnom nivou,na naše veliko iznenađenje, izvedena je plesna tečka gde smo i mi kao organizatori bili iznenađeni onim što smo videli. U momentu smo razmišljali da prekinemo sporni nastup, ali takvim prekidom, smatrali smo da bi smo izazvali još veći skandal i pometnju u programu. Ovom prilikom osećamo potrebu da se izvinimo građanima Leskovca i široj javnosti i da zamolimo za razumevanje za sporni nastup za koji osećamo moralnu odgovornost. Nakon četvorogodišnje saradnje, a shodno problemu koji su napravili na petom nastupu u Leskovcu , obaveštavamo Vas da se akrobatska grupa USB iz Niša iz gore navedenih razloga nikada više neće pojaviti na Karnevalu Leskovac.

